Действие фильма происходит в Нью-Йорке через три года после распространения вируса, который превратил большинство людей в агрессивных мутантов, похожих на зомби.

Главный герой, ученый Роберт Невилл, оказывается единственным выжившим человеком, у которого развился иммунитет к вирусу. Его единственным другом стала собака Сэм.

Уилл Смит с первого дня съемок в фильме полюбил собаку Эбби, с которой ему приходилось работать на площадке. Это была очаровательная немецкая овчарка, очень сообразительная и послушная.

Когда съемки подошли к концу, Уиллу было грустно расставаться со своей четвероногой напарницей. Он решил выкупить Эбби у ее дрессировщика, чтобы она могла жить с ним. Но дрессировщика было невозможно убедить отдать собаку.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Ramila.kasumova.