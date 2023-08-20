Зачем Уилл Смит хотел выкупить собаку со съемок фильма "Я – легенда": видео
"Я - легенда" – это постапокалиптический фильм 2007 года режиссера Фрэнсиса Лоуренса с Уиллом Смитом в главной роли.
Действие фильма происходит в Нью-Йорке через три года после распространения вируса, который превратил большинство людей в агрессивных мутантов, похожих на зомби.
Главный герой, ученый Роберт Невилл, оказывается единственным выжившим человеком, у которого развился иммунитет к вирусу. Его единственным другом стала собака Сэм.
Уилл Смит с первого дня съемок в фильме полюбил собаку Эбби, с которой ему приходилось работать на площадке. Это была очаровательная немецкая овчарка, очень сообразительная и послушная.
Когда съемки подошли к концу, Уиллу было грустно расставаться со своей четвероногой напарницей. Он решил выкупить Эбби у ее дрессировщика, чтобы она могла жить с ним. Но дрессировщика было невозможно убедить отдать собаку.
Об этом рассказала в своем видео блогер @Ramila.kasumova.
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