Кадр дня: какая киносцена спасла студию MGM от банкротства

Фильм «Бен-Гур» режиссера Уильяма Уайлера, вышедший на экраны в ноябре 1959 года, стал первой картиной в истории мирового кинематографа, которая стала победителем премии «Оскар» сразу в одиннадцати номинациях (в том числе «За лучший фильм», «За лучшую режиссуру», «За лучшую операторскую работу» и «За лучшие визуальные эффекты»).

© Кадр из фильма «Бен-Гур»

Фильм для своего времени, действительно, оказался весьма масштабным и снятым практически идеально. Неудивительно, ведь на «Бен-Гур» кинокомпания Metro-Glodwyn-Mayer (MGM) возлагала свои последние надежды. Дело в том, что студия на тот момент была на грани банкротства и спасти положение мог только зрелищный фильм, который будет иметь невероятный успех.

Руководство MGM пошло ва-банк и вложило в производство фильма абсолютно все оставшиеся на тот момент у студии средства. И их задумка сработала!

Бюджет «Бен-Гура» в то время составил порядка 15 миллионов долларов, а в мировом прокате картина заработала более 70 миллионов долларов. Компания Metro-Glodwyn-Mayer была спасена от банкротства.

Огромную роль в этом сыграла, в числе прочих, и одна из невероятных по размаху и зрелищности сцен картины: сцена гонки на колесницах.

Кадр из фильма «Бен-Гур»

Для съемок эпизода было построено более 300 декораций почти на 600 тысячах квадратных метрах земли. В работе было задействовано более 700 человек. Количество статистов на съемочной площадке тоже было рекордным: в эпизоде помимо актеров снялось 15 тысяч человек.