Не только "Звонок": 4 жутких японских хоррора

31 августа на российские экраны выходит легендарный фильм ужасов "Звонок". Причем не известная многим западная версия, а японский оригинал 1998 года.

© Кадр из фильма "Проклятие"

Япония славится далеко не одним качественным хоррором. В стране восходящего солнца создают ужасы, которые привлекают не столько кровавыми зрелищами, сколько саспенсом. Во многом благодаря этому в нулевых годах на Западе появилось множество ремейков.

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"Рамблер" делится подборкой японских хорроров помимо "Звонка", которые точно заслуживают внимания.

"Кинопроба" (1999 год)

Кадр из фильма "Кинопроба"

Вдовец Сигэхару Аояма, который семь лет назад потерял жену, наконец решается найти новую возлюбленную. В этом ему помогает приятель-продюсер, который устраивает настоящие кинопробы с участием потенциальных невест. На них Сигэхару знакомится со скромной и невинной девушкой Асами Ямадзаки. Вот только на деле она оказывается настоящим чудовищем.

Фильм начинается как трогательная мелодрама, которая постепенно превращается в детектив, а ближе к концу — в пугающий кровавый триллер.

"Пульс" (2001)

Кадр из фильма "Пульс"

Молодой программист по имени Тагути совершает суицид, однако перед этим отдает своей коллеге Мити Кудо дискету со странными изображения. Одновременно с этим компьютер студента Рёсукэ Кавасимы буквально сходит с ума и начинает демонстрировать парню по-настоящему жуткие картинки других людей.

На Западе довольно быстро сняли ремейк азиатского "Пульса", однако фильм 2006 года не передает идею оригинале. Если западная версия показывает, что общество разобщают технологии, то в японский люди оказываются одинокими сами по себе — в том числе после смерти.

"Темные воды" (2001)

Кадр из фильма "Темные воды"

Женщина по имени Ёсими Мацубара вместе с пятилетней дочерью переезжает в мрачный многоквартирный дом. Новых жительниц начинает преследовать темная вода, которая капает с потолка и сочится из стен. Кроме того, главная героиня то и дело видит маленькую красная сумку, что раньше принадлежала пропавшей девочке.

Фильм, снятый режиссером "Звонка", продолжает любимую японскую тему одиночества.

"Проклятие" (2002 год)

На почве ревности мужчина убивает свою жену, а затем совершает суицид. Умирая, женщина проклинает убийцу и дом, где ей пришлось встретить смерть. Теперь злой дух преследует каждого, кто решает приблизиться к проклятому жилищу.