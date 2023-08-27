5 культовых российских фильмов

27 августа отмечается День российского кино — профессиональный праздник работников киноиндустрии. В 2023 году он проходит уже сорок третий раз.

© Кадр из фильма "Серебряные коньки"

В честь этого события "Рамблер" составил подборку российских фильмов разных десятилетий и жанров, которые точно стоит посмотреть.

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"Утомленные солнцем" (1994 год)

Кадр из фильма "Утомленные солнцем"

Действие фильма начинается летом 1936 года — в день четвертой годовщины дирижаблестроения. Легендарный комдив Котов отдыхает на даче. В старом доме, помимо главного героя, собралась шумная и веселая компания: молодая жена Котова Маруся, их дочь-непоседа, тесть, работающий известным дирижером, и другие родственники.

Однажды идиллию этого солнечного дня нарушает прибытие мужчины по имени Митя — интеллигента, музыканта и друга семьи, который много лет назад был помолвлен с Марусей. Митя оказался на даче вовсе не ради того, чтобы погостить у давних знакомых.

Картина Никиты Михалкова получила первый и единственный в истории России "Оскар" за лучший иностранный фильм.

"Ворошиловский стрелок" (1999 год)

Пенсионер и по совместительству ветеран Великой Отечественной войны Иван Федорович Афонин живет вместе с внучкой Катей. В доме напротив уже давно поселился молодой бизнесмен Борис Чуханов, который приглашает к себе в квартиру проституток. Однажды он и его приятели насилуют Катю, однако благодаря связям им с легкостью удается избежать тюрьмы. Тогда Федор Иванович решает отомстить самостоятельно.

Фильм снят по мотивам книги писателя Виктора Пронина "Женщина по средам". Картина стала очень популярна среди зрителей и получила множество наград на кинофестивалях.

"Питер FM" (2006 год)

В центре сюжета — история двух жителей Петербурга. Маша, которая работает на радио диджеем и вскоре выходит замуж, внезапно теряет мобильный телефон. Его находит архитектор по имени Максим. Чтобы отдать находку, он тут же связывается с девушкой. Вот только их встрече постоянно мешают непредвиденные обстоятельства, которые, однако, лишь сильнее сближают Машу и Максима.

"Питер FM" — дебютная картина режиссера Оксаны Бычковой. Фильм привлекает многих зрителей невероятными видами Санкт-Петербурга нулевых годов, а также довольно простым посылом: всегда нужно оставаться собой.

"Легенда №17" (2013 год)

История основана на реальных событиях. Благодаря таланту молодого хоккеиста Валерия Харламова приглашают присоединиться к ЦСКА. Спортсмен быстро обретает славу и становится ведущим нападающим. Но главное испытание — "суперсерия" матчей с Канадой — еще только ожидают героя.

"Легенда № 17" стала одним из самых кассовых фильмов 2010-х годов. Кроме того, именно эта картина сделала Данилу Козловского едва ли не самым востребованным российским актером.

"Серебряные коньки" (2020 год)

Кадр из фильма "Серебряные коньки"

В Петербурге 1899 года бурлит яркая праздничная жизнь. Главное развлечение горожан в этот рождественский день — кататься на коньках по замерзшим каналам. Накануне нового столетия судьба сводит друг с другом двух совершенно разных людей: сына фонарщика Матвея, чьим единственным богатством являются серебряные коньки, и дочь крупного сановника Алису, мечтающую о науке.