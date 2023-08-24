5 сериалов сентября, которые ждет весь мир

Сентябрь готовит для киноманов несколько новинок, а также новые сезоны уже полюбившихся проектов.

© Кадр из сериала "Подменыш"

Если вы из тех, кто привык смотреть сериалы в первую же неделю после премьеры, эта подборка для вас.

Видео дня

Подробнее о многосерийных фильмах, которые обязательно нужно увидеть в сентябре – в материале "Рамблера".

"Подменыш", 8 сентября

Кадр из сериала "Подменыш"

Действие фэнтезийного триллера разворачивается в альтернативном Нью-Йорке. Сериал повествует о продавце подержанных книг Аполлоне и библиотекаре Эмме. Герои знакомятся, и между ними тут же вспыхивает страсть. Однако их любви угрожает смертельная опасность.

"Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон", 10 сентября

Кадр из сериала "Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон"

Дэрил Диксон – главный герой "Ходячих мертвецов" и любимец миллионов фанатов. Отныне у героя есть собственный спин-офф. По сюжету после кораблекрушения Дэрил попадает во Францию, но, очнувшись, герой не может вспомнить, как там оказался. Теперь ему предстоит по крупицам восстановить воспоминания для того, чтобы вернуться домой.

"Утреннее шоу", 3 сезон, 13 сентября

Кадр из сериала "Утреннее шоу"

В новом сезоне драмы Apple TV будущее телесети оказывается под вопросом, из-за чего обстановка среди сотрудников накаляется. Коллеги начинают объединяться в неожиданные союзы, а параллельно вместе с этим раскрываются неприглядные секреты.

"Половое воспитание", 4 сезон, 21 сентября

Четвертый сезон станет финальным для сериала, но в нем зрители уже не увидят двух героев – Эрика и Мэйв. Тем не менее продолжение сериала ожидают фанаты по всему миру.

В четвертом сезоне действие сериала будет разворачиваться в колледже Кавендиш, куда перешли многие ученики из Мурдэйла. Героям предстоит столкнуться с "культурным шоком" и выяснить, что они не такие прогрессивные, какими себя считали. Отис предпримет попытку и здесь заняться сексуальным просвещением, но вскоре выяснит, что не один он эксперт в этом вопросе.

"Континенталь", 22 сентября

Кадр из сериала "Континенталь"