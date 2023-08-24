5 сериалов сентября, которые ждет весь мир
Сентябрь готовит для киноманов несколько новинок, а также новые сезоны уже полюбившихся проектов.
Если вы из тех, кто привык смотреть сериалы в первую же неделю после премьеры, эта подборка для вас.
Подробнее о многосерийных фильмах, которые обязательно нужно увидеть в сентябре – в материале "Рамблера".
"Подменыш", 8 сентября
Действие фэнтезийного триллера разворачивается в альтернативном Нью-Йорке. Сериал повествует о продавце подержанных книг Аполлоне и библиотекаре Эмме. Герои знакомятся, и между ними тут же вспыхивает страсть. Однако их любви угрожает смертельная опасность.
"Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон", 10 сентября
Дэрил Диксон – главный герой "Ходячих мертвецов" и любимец миллионов фанатов. Отныне у героя есть собственный спин-офф. По сюжету после кораблекрушения Дэрил попадает во Францию, но, очнувшись, герой не может вспомнить, как там оказался. Теперь ему предстоит по крупицам восстановить воспоминания для того, чтобы вернуться домой.
"Утреннее шоу", 3 сезон, 13 сентября
В новом сезоне драмы Apple TV будущее телесети оказывается под вопросом, из-за чего обстановка среди сотрудников накаляется. Коллеги начинают объединяться в неожиданные союзы, а параллельно вместе с этим раскрываются неприглядные секреты.
Главные роли в "Утреннем шоу" исполняют Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стив Карелл.
"Половое воспитание", 4 сезон, 21 сентября
Четвертый сезон станет финальным для сериала, но в нем зрители уже не увидят двух героев – Эрика и Мэйв. Тем не менее продолжение сериала ожидают фанаты по всему миру.
В четвертом сезоне действие сериала будет разворачиваться в колледже Кавендиш, куда перешли многие ученики из Мурдэйла. Героям предстоит столкнуться с "культурным шоком" и выяснить, что они не такие прогрессивные, какими себя считали. Отис предпримет попытку и здесь заняться сексуальным просвещением, но вскоре выяснит, что не один он эксперт в этом вопросе.
"Континенталь", 22 сентября
Приквел к кинофраншизе Джон Уик. Сериал расскажет историю легендарного отеля "Континенталь" и молодого Уинстона Скотта в преступном мире Нью-Йорка 1975 года. Главные роли в мини-сериале достались Колину Вуделлу и Мелу Гибсону.