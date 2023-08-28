Дени Вильнев заговорил о третьей части "Дюны"
Дени Вильнев хочет снять третью часть "Дюны". Об этом он заявил в ходе интервью изданию Empire Magazine.
В следующем году должна состояться премьера фильма "Дюна: Часть вторая", однако режиссер уже готов взяться за съемки ее сиквела.
"Если мне удастся снять трилогию, это станет воплощением моей мечты", – высказался Вильнев на этот счет.
Вместе с тем режиссер намекнул, что это не заоблачные планы. Уже на сегодняшний день имеются наброски сценария третьей части франшизы, признался он.
Ранее Дени Вильнев рассказал об отличиях сиквела "Дюны" от оригинального фильма.
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