Дени Вильнев заговорил о третьей части "Дюны"

Дени Вильнев хочет снять третью часть "Дюны". Об этом он заявил в ходе интервью изданию Empire Magazine.

© Кадр из фильма "Дюна"

В следующем году должна состояться премьера фильма "Дюна: Часть вторая", однако режиссер уже готов взяться за съемки ее сиквела.

"Если мне удастся снять трилогию, это станет воплощением моей мечты", – высказался Вильнев на этот счет.

Вместе с тем режиссер намекнул, что это не заоблачные планы. Уже на сегодняшний день имеются наброски сценария третьей части франшизы, признался он.