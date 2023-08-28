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3 фильма про сильных женщин, которые мотивируют не сдаваться

Фильмы из нашей подборки основаны на реальных событиях. Женщины, про которых рассказывают эти картины, прошли через массу препятствий и трудностей, чтобы в конце концов добиться успеха.

3 фильма про сильных женщин, которые мотивируют не сдаваться
© Кадр из фильма "Скрытые фигуры"

Если вам прямо сейчас не хватает мотивации, посвятите вечер хотя бы одной из этих кинолент. К финальным титрам вы наверняка почувствуете себя лучше, убедившись в том, что любая черная полоса рано или поздно заканчивается.

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Подробнее о лучших фильмах про сильных женщин – в материале "Рамблера".

"Скрытые фигуры", 2016

Кадр из фильма "Скрытые фигуры"

Картина Теда Мелфи повествует историю команды афроамериканок, которые проводят для NASA сложные математические вычисления, необходимые для запуска первой космической миссии.

Одна из главных героинь – Мэри Джексон – решает попробовать себя в роли инженера NASA. Однако ее не принимают на курсы из-за цвета кожи. Несмотря на отказ, девушка продолжает упорно идти к своей мечте, чтобы изменить не только свою жизнь, но и жизнь миллионов женщин по всему миру.

Фильм с Тараджи Хенсон, Октавией Спенсер и Жанель Моне в главных ролях был трижды номинирован на "Оскар".

"Серфер души", 2011

Кадр из фильма "Серфер души"

С самого детства Бетани увлекалась серфингом, но в 13 лет с ней случилась трагедия. На девочку напала акула, и она потеряла руку. Однако спустя время Бетани вновь вернулась к серфингу –она встала на доску и даже начала принимать участие в соревнованиях, ведь расстаться с мечтой для нее равносильно смерти.

Дублершей в картине выступила настоящая Бетани Хэмилтон: профессиональная американская серфингистка участвовала в съемке сцен соревнований.

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"Дикая", 2014

Кадр из фильма "Дикая"

Шэрил переживает не лучшие времена: не так давно умерла ее мать, и ей негде искать поддержки, ведь брак девушки трещит по швам. Не в силах справиться с окружающей действительностью, Шэрил решает отправиться в одиночное пешее путешествие по самым высоким участкам хребта Сьерра-Невада и Каскадных гор. Непростые ситуации, которые приключаются с героиней в дороге, позволяют ей излечиться от душевных ран.

Картина была дважды номинирована на "Оскар". Главную роль исполнила Риз Уизерспун.

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