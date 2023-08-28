3 фильма про сильных женщин, которые мотивируют не сдаваться

Фильмы из нашей подборки основаны на реальных событиях. Женщины, про которых рассказывают эти картины, прошли через массу препятствий и трудностей, чтобы в конце концов добиться успеха.

© Кадр из фильма "Скрытые фигуры"

Если вам прямо сейчас не хватает мотивации, посвятите вечер хотя бы одной из этих кинолент. К финальным титрам вы наверняка почувствуете себя лучше, убедившись в том, что любая черная полоса рано или поздно заканчивается.

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"Скрытые фигуры", 2016

Картина Теда Мелфи повествует историю команды афроамериканок, которые проводят для NASA сложные математические вычисления, необходимые для запуска первой космической миссии.

Одна из главных героинь – Мэри Джексон – решает попробовать себя в роли инженера NASA. Однако ее не принимают на курсы из-за цвета кожи. Несмотря на отказ, девушка продолжает упорно идти к своей мечте, чтобы изменить не только свою жизнь, но и жизнь миллионов женщин по всему миру.

Фильм с Тараджи Хенсон, Октавией Спенсер и Жанель Моне в главных ролях был трижды номинирован на "Оскар".

"Серфер души", 2011

С самого детства Бетани увлекалась серфингом, но в 13 лет с ней случилась трагедия. На девочку напала акула, и она потеряла руку. Однако спустя время Бетани вновь вернулась к серфингу –она встала на доску и даже начала принимать участие в соревнованиях, ведь расстаться с мечтой для нее равносильно смерти.

Дублершей в картине выступила настоящая Бетани Хэмилтон: профессиональная американская серфингистка участвовала в съемке сцен соревнований.

"Дикая", 2014

Шэрил переживает не лучшие времена: не так давно умерла ее мать, и ей негде искать поддержки, ведь брак девушки трещит по швам. Не в силах справиться с окружающей действительностью, Шэрил решает отправиться в одиночное пешее путешествие по самым высоким участкам хребта Сьерра-Невада и Каскадных гор. Непростые ситуации, которые приключаются с героиней в дороге, позволяют ей излечиться от душевных ран.