27 августа фильм "Вызов" вошел в список 10 самых кассовых картин отечественного проката. Об этом сообщает " Российская газета " с ссылкой на информацию Фонда кино.

Первый снятый в космосе фильм о хирурге Евгении, которой поручается задание по спасению жизни космонавта, вытеснил из десятки лучших многим хорошо известный мультфильм "Зверополис". Теперь в рейтинге числятся 6 российских фильмов и 4 кинокартины иностранного производства.