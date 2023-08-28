Фильм "Вызов" вошел в топ-10 российского кинопроката
27 августа фильм "Вызов" вошел в список 10 самых кассовых картин отечественного проката. Об этом сообщает "Российская газета" с ссылкой на информацию Фонда кино.
Первый снятый в космосе фильм о хирурге Евгении, которой поручается задание по спасению жизни космонавта, вытеснил из десятки лучших многим хорошо известный мультфильм "Зверополис". Теперь в рейтинге числятся 6 российских фильмов и 4 кинокартины иностранного производства.
На сегодняшний день в десятку лучших также входят "Чебурашка", "Холоп", "Человек Паук: Нет пути домой", "Движение вверх", "Король Лев", "Мстители: Финал", "Т-34", "Последний богатырь: Посланник тьмы" и "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки".
Ранее актриса Юлия Пересильд заявила, что хотела бы снять собственный фильм.