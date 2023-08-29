Что пошло не по плану при создании «Тайны третьей планеты»

В 1981 году мир увидел мультфильм, который сразу стал легендой – «Тайна третьей планеты». Впечатляющие приключения Алисы и ее друзей завораживали зрителей, а фразы из фильма стали частью культурной памяти. Однако, как часто бывает, даже в процессе создания таких ярких произведений что-то идет не так. "Рамблер" раскроет пять интересных фактов о создании этой мультипликационной ленты.

© Кадр из мультфильма «Тайна третьей планеты»

Сходство персонажей неслучайно

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Одним из забавных фактов о мультфильме «Тайна третьей планеты» является сходство между двумя главными персонажами – капитаном Зеленым и Алисой. Смотря на них, сложно было не заметить, что они похожи друг на друга. Это сходство, однако, не случайно. Художница Наталья Орлова, создавая персонажей, вдохновлялась своей дочерью для Алисы и своим отцом для капитана Зеленого.

Долгий процесс создания

Для создания «Тайны третьей планеты» потребовалось необычно много времени – целых четыре года. Режиссер мультфильма, Роман Качанов, изначально планировал использовать реальных актеров для съемки, а затем анимировать их движения. Однако эта идея была отвергнута, и анимационные персонажи были созданы с нуля.

Двойной дубляж в США

Мультфильм не сразу завоевал американскую аудиторию. Он был дублирован на английский язык в 1987 году, через несколько лет после оригинального выпуска. Однако этот первый американский дубляж не получил особой популярности, в частности, из-за неудачного перевода имён персонажей. Затем, в 90-х годах, был выпущен второй дубляж, который придал мультфильму популярность на Западе.

Раскрытие настоящей личности писателя

Создание мультфильма позволило людям узнать истинную личность автора оригинальной книги. Кир Булычев, под которым он был известен, на самом деле был псевдонимом и скрывал настоящее имя писателя – Игоря Можейко. Игорь был историком по образованию и стеснялся своего внимания к фантастике, оставляя его в качестве хобби. Ему хотелось сохранить анонимность и избежать вопросов о своей литературной деятельности, но благодаря «Тайне третьей планеты», его имя стало известным миллионам людей.

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