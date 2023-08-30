Почему культовый фильм провалился в прокате, а затем стал классикой

Все знают, что картина «Бойцовский клуб» считается классикой современного кинематографа и культовым фильмом Дэвида Финчера со звездным актерским составом. Однако, когда он вышел на экраны, в конце 90-х, фильм провалился. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

© Кадр из фильма "Бойцовский клуб"

Пришло время нарушить первые два правила «Бойцовского клуба». Правильно, мы поговорим о «Бойцовском клубе», острой и противоречивой адаптации одноименного романа Чака Паланика 1999 года.

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«Бойцовский клуб» режиссера Дэвида Финчера с Брэдом Питтом, Хеленой Бонем Картер и Эдвардом Нортоном в главных ролях представлял собой антикапиталистический шик, рассказывающий историю анархического производителя мыла Тайлера Дердена (Питта) и его стремлении сбросить общество к нулю и заставить всех достичь дна, включая безымянного рассказчика Нортона.

Рассказчик — страдающий бессонницей мужчина, который работает в отделе соблюдения требований и ответственности крупного производителя автомобилей, определяя, заслуживает ли отзыв запчастей в случае конкретной неисправности — приезжает на встречу с Тайлером во время поездки на работу.

Вскоре после этого он приходит к себе домой и обнаруживает, что его квартира была разрушена в результате взрыва. Ему больше некуда обратиться, и он звонит своему новому другу в поисках места, где можно переночевать, хотя Тайлер в конце концов обнаруживает, что взорвал квартиру рассказчика. Не желая умереть без шрамов, Тайлер уговаривает рассказчика вступить в драку на парковке, произнося бессмертную фразу: «Я хочу, чтобы ты ударил меня так сильно, как только сможешь». Так родился и вскоре начал расти Бойцовский клуб.

Хотя сейчас «Бойцовский клуб» считается культовой классикой, которую обязательно нужно посмотреть, он не сразу снискал славу и любовь зрителей.

Легендарный кинокритик Роджер Эберт дал фильму две звезды и назвал его «праздником насилия, в котором герои дают себе лицензию пить, курить и избивать друг друга».

Кадр из фильма "Бойцовский клуб"

Помимо плохих отзывов некоторых критиков, он провалился в прокате финансово. По данным The Numbers, Дэвид Финчер снял «Бойцовский клуб» с производственным бюджетом в 65 миллионов долларов, но фильм не смог окупить даже 60% этой суммы в прокате внутри страны. Фильм заработал 37 миллионов долларов в США и 63 миллиона долларов на международном уровне, а мировые сборы составили 100 миллионов долларов.

Когда дело дошло до выяснения того, кто виноват в таких результатах фильма, Эдвард Нортон указывает пальцем непосредственно на дистрибьютора 20th Century Fox. По его словам, студия намеренно устроила провальную рекламную кампанию, потому что он попросту не понравился никому из-за насилия в картине.

Так, руководителям студии фильм не понравился, и они приступили к реструктуризации запланированной маркетинговой кампании, чтобы сократить ожидаемые убытки.