3 секрета со съемок фильмов, о которых не догадываются зрители

Кино – это отдельная вселенная со своими правилами, табу и секретами. Однако зачастую все это остается на съемочной площадке, и зрители даже не догадываются о том, на какие ухищрения приходится идти режиссерам и операторам, чтобы создать "тот самый" фильм.

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Некоторые секреты кинематографистов вызывают смех, другие недоумение, а третьи и вовсе отвращение.

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Подробнее об обратной стороне кино, которая ускользает от глаз зрителей, читайте в материале "Рамблера".

Плохой запах

Во избежание порчи нарядов и выцветания костюмов зачастую одежду актеров стараются не стирать. В связи с этим артистам порой приходится неделями ходить в одном и том же "луке", который вскоре начинает источать неприятный запах. Чтобы костюмы хотя бы визуально оставались свежими, их обычно обрабатывают спиртовой жидкостью.

Особенно тяжело приходится актерам, которые играют в исторических фильмах и сериалах, для съемок которых используются винтажные наряды. Так, актриса, исполнившая одну из ролей в сериале "Аббатство Даунтон" рассказывала, что на съемках стоял невыносимый запах. А все из-за того, что костюмы артистов не стирали, дабы сохранить их подлинный вид.

Наушник вместо зубрежки

Вопреки распространенному мнению, многие актеры не заучивают слова, а пользуются специальным наушником, в котором звучат их реплики. Известно, что к такой хитрости прибегают Том Круз и Аль Пачино. Иногда звезды пользуются наушником, потому что сценаристы изо дня в день вносят правки в сюжет. А подчас актеры просто не успевают выучить текст из-за напряженного графика.

Джонни Депп тоже пользуется наушником, но, по словам звезды, он ему нужен не для того, чтобы вспоминать слова. Актер нанял специального человека, который при помощи портативного устройства вводит его в особое состояние на съемочной площадке. Чтобы выдать более правдоподобные эмоции, порой Депп слушает плач младенцев или звук волынок.

Неподдельный испуг

Чтобы добиться от артистов наилучшей игры, режиссеры нередко идут на хитрость и обманывают актеров. Разумеется, сами звезды не в восторге от такого подхода, но чаще всего результат оправдывает средства.