Самая дорогая минута: актриса получила миллион долларов, почти не двигаясь

Кажется, что для больших заработков нужно много работать. Но голливудские звезды точно знают, что это не всегда так. "Рамблер" расскажет об очень дорогой минуте в кадре и актрисе, которая очень хорошо заработала, почти не двигаясь.

© Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Так, 67-летняя Ким Кэтролл очаровала зрителей своим долгожданным возвращением в спин-оффе «Секса в большом городе», сериале «И просто так». Теперь стала известна ошеломляющая сумма, которую ей заплатили.

Знаменитый персонаж Кэтролл, Саманта Джонс, практически отсутствовала в сериале , за исключением запоминающейся 71-секундной сцены в финале второго сезона.

Газета Daily Mail сообщила, что за маленькую сцену Кэтролл получила миллион долларов США. Так, секунда экранного времени Ким Кэтролл стоила около 28 тысяч долларов.

Ранее инсайдеры сообщали СМИ:

«Она получит уйму денег. Это просто показывает силу Ким...

Дело в том, что она еще нужна в сериале. Но даже несмотря на то, что кому-то может показаться, что Кэтролл вернется в сериал, она этого никогда не сделает. Для того, чтобы она хоть как-то появилась в сериале, потребовалось много усилий».

Саманта, героиня Кэтролл, действительно, так и не воссоединилась с коллегами по сериалу, несмотря на то, какие суммы ей предлагали продюсеры.

Кадр из сериала "И просто так"

На самом деле, Ким даже не столкнулась ни с Сарой Джессикой Паркер, ни с другими звездами сериала в кадре. Казалось бы, что за такую сумму Ким должна была как-то эффектно появиться, отыграть какую-то сложную сцену, но это не так.