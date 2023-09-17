5 лучших советских детективов

Советский кинематограф славился своими мастерами детектива, и до сих пор эти фильмы остаются популярными благодаря захватывающим сюжетам, выдающимся актерским работам и неожиданным развязкам. "Рамблер" сделал подборку кинолент, которые точно будут держать в напряжении.

© Кадр из фильма "Разорванный круг"

"Разорванный круг" (1987)

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Режиссер: Вениамин Дорман

Этот детектив начинается с памятных обрядов на девятый день после убийства директора швейной фабрики. Группа людей собирается на даче, чтобы почтить память убитого, но в ходе разговоров становится ясно, что каждый из присутствующих виделся с жертвой в день ее убийства. Более того, у директора пропала огромная сумма денег. Поминки превращаются в интригующий обмен подозрениями и взаимными обвинениями, раскрывая темные тайны прошлого.

"Два долгих гудка в тумане" (1981)

Режиссер: Валерий Родченко

Этот фильм переносит нас на Дальний Север, где происходит вынужденная посадка гидросамолета с банковскими служащими и крупной суммой денег на борту. После того как буря неожиданно настигает самолет, он приносит золото к дельте реки, и неизвестный преступник убивает случайного свидетеля. Несколько дней спустя, таинственные пассажиры отправляются в последний рейс из северного порта на теплоходе. Капитан судна пытается выяснить, кто из них причастен к жестокому преступлению.

"Случай из следственной практики" (1968)

Режиссер: Леонид Агранович

Этот фильм рассказывает историю Макарцева, преступника, который находится в тюрьме. Внезапно он признается в убийстве, совершенном им давно. Расследование поручается опытной следовательнице Ольге Сухаревой. Вскоре становится ясно, что многие из соучастников этого убийства уже давно перестали быть преступниками и ведут законопослушную жизнь, настойчиво отрицая свою причастность к преступлению.

"Смерть под парусом" (1976)

Режиссер: Ада Неретниеце

Этот фильм основан на романе Чарльза Сноу. Доктор Роджер Миллз приглашает своих друзей из высшего общества провести отпуск на его роскошной яхте. Но через несколько дней доктора находят мертвым с пулей в сердце. Расследование поручается сержанту Береллу и его команде. Они вынуждены разгадать сложные головоломки, раскрывать скрытые тайны и разбираться в деталях этой таинственной гибели.

"Черный принц" (1973)

Режиссер: Анатолий Бобровский