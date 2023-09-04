4 фильма про трудных детей
Порой дети бывают просто невыносимы. Они своенравны, непослушны и очень вредны. В кинематографе часто поднимаются темы трудных детей и проблем с их воспитанием.
“Рамблер” сделал подборку фильмов про непослушных детей и взрослых, которые пытаются их понять.
“Пеппи-Длинный чулок”, 1984 год
Маленький приморский город жил спокойной и размеренной жизнью. Все его жители похожи друг на друга, занимаются одними и теми же делами. Внезапно в городе появляется веселая выдумщица Пеппи.
Она переворачивает привычный размеренный ход вещей, внося туда озорство и фантазерство. Жителям города кажется, что Пеппи все время врет, но девочка просто любит фантазировать.
“Трудный ребенок”, 1990 год
По сюжету фильма Бен и его жена Фло стремяться попасть в высшее общество. У пары нет собственных детей, поэтому они усыновляют милого мальчика Джуниора из детского дома.
Но внезапно они осознают, что их приемный сын — настоящее чудовище, которое портит любой семейный праздник.
“Деннис-мучитель”, 1993 год
Главный герой фильма — пятилетний Деннис. Он веселый, озорной ребенок, который любит проделывать разные трюки. Он подшучивает над родителями, соседями и другими людьми. Однажды в городе появляется странный человек, ворующий вещи у жителей. В кражах все обвиняют Денниса, который решает сбежать.
“Проделки Бивера”, 1997 год
В центре сюжета фильма показана классическая американская семья. Мудрый отец Уорд работает не покладая рук, а мать Джун создает уют для старшего сына Уолли и восьмилетнего Бивера.
Малыш мечтает вырасти и стать таким же популярным, как его брат. Неожиданно Уолли попадает в любовный треугольник, и ссорится с другом. Бивер пытается уладить его проблемы, но в результате только увеличивает их количество.