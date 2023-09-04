4 фильма про трудных детей

Порой дети бывают просто невыносимы. Они своенравны, непослушны и очень вредны. В кинематографе часто поднимаются темы трудных детей и проблем с их воспитанием.

© Кадр из фильма "Трудный ребенок"

“Рамблер” сделал подборку фильмов про непослушных детей и взрослых, которые пытаются их понять.

“Пеппи-Длинный чулок”, 1984 год

Маленький приморский город жил спокойной и размеренной жизнью. Все его жители похожи друг на друга, занимаются одними и теми же делами. Внезапно в городе появляется веселая выдумщица Пеппи.

Она переворачивает привычный размеренный ход вещей, внося туда озорство и фантазерство. Жителям города кажется, что Пеппи все время врет, но девочка просто любит фантазировать.

“Трудный ребенок”, 1990 год

По сюжету фильма Бен и его жена Фло стремяться попасть в высшее общество. У пары нет собственных детей, поэтому они усыновляют милого мальчика Джуниора из детского дома.

Но внезапно они осознают, что их приемный сын — настоящее чудовище, которое портит любой семейный праздник.

“Деннис-мучитель”, 1993 год

Главный герой фильма — пятилетний Деннис. Он веселый, озорной ребенок, который любит проделывать разные трюки. Он подшучивает над родителями, соседями и другими людьми. Однажды в городе появляется странный человек, ворующий вещи у жителей. В кражах все обвиняют Денниса, который решает сбежать.

“Проделки Бивера”, 1997 год

В центре сюжета фильма показана классическая американская семья. Мудрый отец Уорд работает не покладая рук, а мать Джун создает уют для старшего сына Уолли и восьмилетнего Бивера.

Кадр из фильма "Проделки Бивера"