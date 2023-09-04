3 самых захватывающих фильма про ведьм
Осень – сезон Хэллоуина. И пусть до праздника еще далеко, прохлада и сокращение светового дня неизменно тянут на просмотр мистических фильмов. В частности, кинолент про ведьм.
Если вы из тех, кому не хватает зрелищной магии прямо сейчас, обратите внимание на картины из нашей подборки.
Подробнее о самых захватывающих фильмах про ведьм читайте в материале "Рамблера".
"Ведьмы из Сугаррамурди", 2013
В центре сюжета – троица неудачников-воров, которые внезапно оказываются в заколдованном городе, где правят бал ведьмы. Преступники пытаются как можно скорее покинуть таинственное место, но сделать это не так-то просто, ведь они рискуют влюбиться в обитательниц здешних мест.
Сюжет киноленты основан на реальной истории, произошедшей в испанской деревне Сугаррамурди в начале XVII века. Когда одна из местных жительниц заявила, что она ведьма и регулярно участвует в шабашах, власти деревни арестовали почти все население, обвинили 40 человек в колдовстве, а 11 из них сожгли на костре. С тех пор таинственная испанская деревня стала ассоциироваться у людей с обителью ведьм.
"Суровое испытание", 2014
Как-то раз группа юных девушек собирается в лесу, чтобы приворожить понравившихся парней. Чтобы приворот прошел, как следует, на помощь героиням приходит негритянка Титуба. Однако девушек замечает посторонний, и чтобы обезопасить себя, одна из них во всеуслышание говорит – Титуба одержима дьяволом. При этом Титуба пытается постоять за себя и называет имена настоящих ведьм. Вот только кому поверит общество?
В основу картины легла одноименная пьеса Артура Миллера, которая повествует о реальных событиях, произошедших во время судебного процесса над салемскими ведьмами.
"Маска Сатаны", 1960
Итальянский триллер рассказывает историю молодой княжны Азы, которую инквизиторы объявляют ведьмой. Они надевают на героиню Маску Сатаны – специальную маску с шипами внутри и сжигают ее на костре. Перед этим героиня успевает наложить проклятие на своих палачей и на их потомков.
Спустя 200 лет у доктора и его юного коллеги по пути в Москву ломается карета. Пока кучер пытается починить транспортное средство, герои заглядывают в древний склеп, где и покоится та самая княжна Аза. Доктор случайно ломает крест над гробницей Азы, после чего в его жизнь врываются мрачные и таинственные события.