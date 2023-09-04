3 самых захватывающих фильма про ведьм

Осень – сезон Хэллоуина. И пусть до праздника еще далеко, прохлада и сокращение светового дня неизменно тянут на просмотр мистических фильмов. В частности, кинолент про ведьм.

© Кадр из фильма "Суровое испытание"

Если вы из тех, кому не хватает зрелищной магии прямо сейчас, обратите внимание на картины из нашей подборки.

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Подробнее о самых захватывающих фильмах про ведьм читайте в материале "Рамблера".

"Ведьмы из Сугаррамурди", 2013

В центре сюжета – троица неудачников-воров, которые внезапно оказываются в заколдованном городе, где правят бал ведьмы. Преступники пытаются как можно скорее покинуть таинственное место, но сделать это не так-то просто, ведь они рискуют влюбиться в обитательниц здешних мест.

Сюжет киноленты основан на реальной истории, произошедшей в испанской деревне Сугаррамурди в начале XVII века. Когда одна из местных жительниц заявила, что она ведьма и регулярно участвует в шабашах, власти деревни арестовали почти все население, обвинили 40 человек в колдовстве, а 11 из них сожгли на костре. С тех пор таинственная испанская деревня стала ассоциироваться у людей с обителью ведьм.

"Суровое испытание", 2014

Как-то раз группа юных девушек собирается в лесу, чтобы приворожить понравившихся парней. Чтобы приворот прошел, как следует, на помощь героиням приходит негритянка Титуба. Однако девушек замечает посторонний, и чтобы обезопасить себя, одна из них во всеуслышание говорит – Титуба одержима дьяволом. При этом Титуба пытается постоять за себя и называет имена настоящих ведьм. Вот только кому поверит общество?

В основу картины легла одноименная пьеса Артура Миллера, которая повествует о реальных событиях, произошедших во время судебного процесса над салемскими ведьмами.

"Маска Сатаны", 1960

Кадр из фильма "Маска Сатаны"

Итальянский триллер рассказывает историю молодой княжны Азы, которую инквизиторы объявляют ведьмой. Они надевают на героиню Маску Сатаны – специальную маску с шипами внутри и сжигают ее на костре. Перед этим героиня успевает наложить проклятие на своих палачей и на их потомков.