Кинокритики низко оценили новый фильм Полански "Дворец" с Александром Петровым
Новая кинокартина Романа Полански под названием "Дворец" получила ноль баллов "свежести" на Rotten Tomatoes после премьеры на Венецианском кинофестивале.
Кинорежиссер снял фильм о богатых гостях роскошного швейцарского отеля. Все прибывшие готовятся отмечать Новый год 2000. Главные роли в фильме исполнили Оливер Мазуччи, Фанни Ардан, Джон Клиз, Бронвин Джеймс, Микки Рурк, а также российские актеры, в том числе Александр Петровский и Антон Пампушный.
После показа на кинофестивале появились первые рецензии кинокритиков на новое творение Полански. Большая их часть оказалась негативной.
"Потрясающее злодеяние, которое мгновенно стало одним из самых вопиющих кинопровалов года, а, возможно, даже десятилетия.
Определенно чувствуется, что срок годности юмора истек как минимум 23 года назад. И речь идет не о "вы больше не можете рассказывать эти шутки", а "зачем они вам нужны?", – так звучат некоторые отзывы о фильме.
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