"Потрясающее злодеяние, которое мгновенно стало одним из самых вопиющих кинопровалов года, а, возможно, даже десятилетия.



Определенно чувствуется, что срок годности юмора истек как минимум 23 года назад. И речь идет не о "вы больше не можете рассказывать эти шутки", а "зачем они вам нужны?", – так звучат некоторые отзывы о фильме.