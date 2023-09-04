Тактаров рассказал, почему его роль в "Поддубном" досталась Пореченкову

Олег Тактаров рассказал, почему его роль в "Поддубном" досталась Михаилу Пореченкову
Главную роль в вышедшем в 2012 году фильме "Поддубный" исполнил Михаил Пореченков. Актер и боец UFC Олег Тактаров рассказал в интервью "Аргументам и Фактам", что мог сыграть героя сам, и почему этого в итоге не произошло.
Причиной тому послужил энтузиазм Тактарова и желание усовершенствовать сценарий кинокартины. По словам актера, он изложил свои комментарии и замечания, а также предложил задействовать в фильме Халка Хогана, но этого не оценили.
"Я все это подробно написал. Прошли пробы, меня уже почти утвердили. И вдруг я слышу: "А вы кто – актер или продюсер?". А я за свои деньги прилетел на съемки, между прочим. И говорю агенту: "Пусть мне оплатят билеты и гостинцу, я уезжаю".
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