Тактаров рассказал, почему его роль в "Поддубном" досталась Пореченкову

"Я все это подробно написал. Прошли пробы, меня уже почти утвердили. И вдруг я слышу: "А вы кто – актер или продюсер?". А я за свои деньги прилетел на съемки, между прочим. И говорю агенту: "Пусть мне оплатят билеты и гостинцу, я уезжаю".