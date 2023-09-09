5 лучших черных комедий

Когда мелодрамы уже надоели, а триллеры наскучили, то хочется посмотреть что-то новенькое. Черные комедии — идеальный вариант, чтобы разгрузить голову после напряженного рабочего дня.

© Кадр из фильма «Смерть ей к лицу»

“Рамблер” сделал подборку лучших черных комедий.

“Смерть ей к лицу”, 1992 год

Фильм рассказывает об актрисе Мэдлин Эштон, которая когда-то увела жениха у своей подруги, писательницы Хелен Шарп. Спустя много лет брака она стала чувствовать себя несчастной.

Кадр из фильма «Смерть ей к лицу»

Однажды она увидела изменившуюся Хелен Шарп и стала ей завидовать. Писательница избавилась от лишнего веса, стала выглядеть гораздо моложе своих лет. Мэдлин решила во что бы то ни стало вернуть ушедшую молодость.

“Здесь курят”, 2005 год

По сюжету фильма Ник Нейлор, главный лоббист крупной табачной компании, ведет борьбу с противниками курения.

Кадр из фильма «Здесь курят»

Его не беспокоит, что люди называют его главным убийцей Америки. Но внезапно происходят события, которые переворачивают его взгляды на жизнь.

“Реальные упыри”, 2014 год

Фильм рассказывает о четырех вампирах — Виаго, Владиславе, Диконе и Петире, которые обитают в Веллингтоне. Они прожили несколько столетий, но современный мир для них оказался слишком сложным.

Кадр из фильма «Реальные упыри»

К ним присоединяется новообращенный Ник, который рассказывает вампирам о цифровых технологиях и преимуществах 21 века.

“Семейка Аддамс”, 1991 год

В центре сюжета фильма — весьма странная семья Аддамс, которая живет в старом особняке. Главный мужчина семьи Гомес — очень самоуверенный человек, который 25 лет назад поругался со своим старшим братом Фестером.

Кадр из фильма «Семейка Аддамс»

Он старался связаться с ним, однако все попытки были безуспешны. Но однажды на пороге дома появился человек, который был очень похож на Фестера.

“Грязь”, 2013 год

Фильм рассказывает о Брюсе Робертсоне — сексисте, расисте и сквернослове. При всех своих недостатках герой занимает высокое положение в полиции Эдинбурга. Брюс надеется скоро получить повышение, однако внезапно он начинает сходить с ума.