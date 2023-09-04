Кто является прототипом мультгероя Шрека

Прототипом знаменитого мультгероя Шрека был Морис Тийе. Его уникальная внешность была результатом редкой патологии гипофиза, и несмотря на свои необычные черты. Подробнее — в материале "Рамблера".

© Кадр из фильма "Шрек"

Морис обладал умом и хорошим характером. Этот французский мальчик родился в 1903 году в России, где его семья переехала из Франции. Мать Тийе взяла на себя тяжелое бремя воспитания после смерти его отца. Мальчик был симпатичным и добрым, и его окружающие называли его "Французским ангелом". Во время революции 1917 года семья Тийе вынуждена была покинуть Россию и эмигрировать во Францию. Мать Мориса столкнулась с финансовыми трудностями и была вынуждена много работать, оставив мальчика одного. Спустя несколько лет она заметила, что внешность её сына начала меняться из-за редкой патологии гипофиза.

В своей юности Морис столкнулся с жестокостью окружающих, которые дразнили его из-за его необычной внешности. Однако это не сломило его духа. Он окончил школу и поступил на юридический факультет университета, но не продолжил работать по этой специальности.

Морис считал, что его неприятный голос, похожий на рёв осла, был причиной его неудач в профессии. Позднее он вступил во Французские ВМС, но его жизнь изменилась, когда он познакомился с рестлером Каролисом Пожела, который предложил Морису попробовать себя в борьбе. Это предложение вдохновило Мориса, и он начал свою карьеру борца.

Во времена Первой мировой войны Морис перебрался в Соединенные Штаты, где дважды стал чемпионом мира среди тяжеловесов в борьбе. Публика обожала его за его ум, доброту и чувство юмора. Однако повышенные нагрузки и его заболевание стали причиной проблем со здоровьем.