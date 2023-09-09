Самый культовый злодей: история Ганнибала Лектера

Среди киноманов сложно найти людей, которые не знают о Ганнибале Лектере. После “Молчания ягнят” с Энтони Хопкинсом, злодей стал культовым персонажем.

© Кадр из фильма "Молчание ягнят"

“Рамблер” разобрался в истории известного маньяка-психопата Ганнибала Лектера.

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“Ганнибал: Восхождение”

Впервые Ганнибал Лектер появился в романе “Красный дракон” Томаса Харриса. Это судебный психиатр, известный своими каннибалистическими наклонностями.

Его история и трагическое детство описывается в романе “Ганнибал: Восхождение”. Лектер родился в Литве, в раннем возрасте остался сиротой. Он очень любил свою сестру Мишу, которой постарался заменить родителей.

Кадр из фильма "Ганнибал: Восхождение"

Девочка была убита при неизвестных обстоятельствах, что очень подкосило психику Ганнибала. Из-за сильного голода в это время у Лектера случился первый эпизод каннибализма.

В 16 лет героя усыновил дядя Роберт и тетя Мурасаки. Ганнибал очень сблизился со служанкой тети Чио, и решил вступить с ней в серьезные отношения.

Но однажды он нашел человека, который убил Мишу, и хотел ему отомстить. Чио уговорила Ганнибала не расправляться с ним.

Начало серийных убийств

После отъезда из дома своей тети, Ганнибал отправился во Флоренцию. Там он впервые начал убивать.

Местная полиция начала подозревать его в жестоких преступлениях, однако никаких доказательств не было обнаружено.

Позже Ганнибал приехал в Америку, где стал психиатром. Он стал убеждать своих пациентов совершать убийства, чтобы посмотреть на их реакцию.

Ганнибал продолжал убивать людей, и стал известен как “Чесапикский потрошитель”. Эти события отражены в сериале “Ганнибал”. По хронологии он идет до событий “Красного дракона”.

Поимка Ганнибала

В романе “Красный дракон” и в одноименном фильме Ганнибала привлекли к ответственности за его преступления. Однако Лектера поместили в психиатрическую лечебницу вместо тюрьмы.

“Молчание ягнят”

Действие романа и одноименного фильма происходит после событий “Красного дракона”. ФБР безуспешно пыталось поймать серийного маньяка по прозвищу “Буффало Билл”. Агент ФБР Кларисса Старлинг обратилась к Ганнибалу, чтобы узнать больше о психологии маньяка.