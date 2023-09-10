5 секретов съемок, о которых умалчивают режиссеры

5 секретов съемок, о которых не рассказывают режиссеры
На создание одного фильма уходит довольно много времени. Подбор актеров, сам съемочный процесс, монтаж и постпродакшн часто влияют на сроки выхода кинокартины. На премьерах режиссеры делятся некоторыми нюансами съемок, но иногда они замалчивают очень интересные детали.
“Рамблер” рассказывает, какие секреты съемок режиссеры предпочитают не раскрывать.
Снег в фильмах
Снег в кадре часто бывает искусственным. Он выглядит очень натурально — мелкие снежинки падают на асфальт и дома, это создает определенную атмосферу. Многие зрители полагают, что режиссеры используют искусственный снег.
Но на самом деле создатели используют измельченную бумагу или пластик. Иногда в качестве снега используется раствор на основе мыла, который пропускается через специальную машину.
Обувь на платформе
В некоторых фильмах актерам нужно выглядеть выше, чем они есть на самом деле. Поэтому для съемок они носят специальную обувь на платформе. Например, Дэниел Крейг в фильмах о Джеймсе Бонде тоже носил такие туфли.
Трейлеры для фильмов
Трейлеры для кинокартин создают рекламные агентства. Часто в них показывают сцены, которые не входят в окончательный монтаж фильма.
Готовый трейлер тестируют на фокус-группах. Если результат оказывается неудовлетворительным, то работу корректируют.
Запрет на телефоны
На всех съемочных площадках действуют запреты на телефоны и любую связь. Это помогает избежать спойлеров и утечки информации.
Режиссеры следят, чтобы актеры не рассказывали детали сюжета и не упоминали о неожиданных сюжетных поворотах. Зачастую все, кто задействован в съемках, подписывают соглашение о неразглашении.
Сцены с музыкой
Удивительно, но сцены с музыкой снимают в абсолютной тишине, а звук накладывается на монтаже. Дело в том, что во время съемок используется сразу несколько камер.
Записать чистый звук в таких условиях невозможно, поэтому помимо дополнительной озвучки, на монтаже добавляется еще и музыка.