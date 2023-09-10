5 секретов съемок, о которых умалчивают режиссеры

На создание одного фильма уходит довольно много времени. Подбор актеров, сам съемочный процесс, монтаж и постпродакшн часто влияют на сроки выхода кинокартины. На премьерах режиссеры делятся некоторыми нюансами съемок, но иногда они замалчивают очень интересные детали.

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“Рамблер” рассказывает, какие секреты съемок режиссеры предпочитают не раскрывать.

Снег в фильмах

Снег в кадре часто бывает искусственным. Он выглядит очень натурально — мелкие снежинки падают на асфальт и дома, это создает определенную атмосферу. Многие зрители полагают, что режиссеры используют искусственный снег.

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Но на самом деле создатели используют измельченную бумагу или пластик. Иногда в качестве снега используется раствор на основе мыла, который пропускается через специальную машину.

Обувь на платформе

В некоторых фильмах актерам нужно выглядеть выше, чем они есть на самом деле. Поэтому для съемок они носят специальную обувь на платформе. Например, Дэниел Крейг в фильмах о Джеймсе Бонде тоже носил такие туфли.

Трейлеры для фильмов

Трейлеры для кинокартин создают рекламные агентства. Часто в них показывают сцены, которые не входят в окончательный монтаж фильма.

Готовый трейлер тестируют на фокус-группах. Если результат оказывается неудовлетворительным, то работу корректируют.

Запрет на телефоны

На всех съемочных площадках действуют запреты на телефоны и любую связь. Это помогает избежать спойлеров и утечки информации.

Режиссеры следят, чтобы актеры не рассказывали детали сюжета и не упоминали о неожиданных сюжетных поворотах. Зачастую все, кто задействован в съемках, подписывают соглашение о неразглашении.

Сцены с музыкой

Удивительно, но сцены с музыкой снимают в абсолютной тишине, а звук накладывается на монтаже. Дело в том, что во время съемок используется сразу несколько камер.

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