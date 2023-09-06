4 лучших зарубежных экранизации русской классики
Зарубежные режиссеры нередко обращаются к произведениям российской классики, чтобы снять новую киноленту.
Для кого-то такой эксперимент оборачивается провалом, но есть и те режиссеры, которым удается прочувствовать русских авторов и мастерски экранизировать их знаменитые романы.
Подробнее о лучших экранизациях, снятых за границей – в материале "Рамблера".
"Преступление и наказание", 1983
Финский режиссер Аки Каурисмяки перенес действие легендарного произведения Федора Достоевского в современные реалии и не прогадал.
В центре сюжета – студент, который намерен отомстить виновнику аварии, в которой погибла его возлюбленная. Несмотря на то, что действие картины разворачивается в наше время, Каурисмяки удалось передать гнетущую атмосферу из романа Достоевского, а также хотя бы косвенно, но включить в повествование второстепенных персонажей произведения. Так, в фильме есть случайная свидетельница убийства, воплотившая в себе черты Сонечки Мармеладовой и Дуни Раскольниковой.
"Страх и любовь", 1988
В основу европейской мелодрамы, номинированной на "Пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля легла одна из самых знаменитых пьес Антона Чехова – "Три сестры".
Картина повествует о сестрах, которые совершенно не похожи друг на друга. Старшая преподает в университете, средняя замужем за местной телезвездой, а младшая находится во власти юношеского максимализма. Девушки уживаются друг с другом, но все рушится, когда появляется Массимо. Одна из сестер вступает в тайный роман с ним, а другая вскоре признается, что тоже влюблена в мужчину.
"Воскресение", 2001
Братья Паоло и Витторио Тавиани экранизировали последний роман Льва Толстого.
В конце XIX века князь Дмитрий Некливдов выступает присяжным на слушании дела Катюши Масловой, которую подозревают в убийстве купца с целью ограбления. В ходе разбирательства Дмитрий узнает в Кате свою давнюю возлюбленную и решает во что бы то ни стало спасти ее от смерти.
Картина удостоилась главной награды на Московском международном кинофестивале.
"Онегин", 1998
Если Толстого, Достоевского и Чехова за рубежом экранизируют весьма часто, то Пушкин, как правило, остается без внимания.
Однако режиссер Марта Файнс все же решила обратиться к "Онегину" и сделала это блестяще. Главные роли в картине исполнили двукратный номинант на "Оскар" Рэйф Файнс и Лив Тайлер.