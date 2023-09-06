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4 лучших зарубежных экранизации русской классики

Зарубежные режиссеры нередко обращаются к произведениям российской классики, чтобы снять новую киноленту.

4 лучших зарубежных экранизации русской классики
© Кадр из фильма "Онегин"

Для кого-то такой эксперимент оборачивается провалом, но есть и те режиссеры, которым удается прочувствовать русских авторов и мастерски экранизировать их знаменитые романы.

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Подробнее о лучших экранизациях, снятых за границей – в материале "Рамблера".

"Преступление и наказание", 1983

Кадр из фильма "Преступление и наказание"

Финский режиссер Аки Каурисмяки перенес действие легендарного произведения Федора Достоевского в современные реалии и не прогадал.

В центре сюжета – студент, который намерен отомстить виновнику аварии, в которой погибла его возлюбленная. Несмотря на то, что действие картины разворачивается в наше время, Каурисмяки удалось передать гнетущую атмосферу из романа Достоевского, а также хотя бы косвенно, но включить в повествование второстепенных персонажей произведения. Так, в фильме есть случайная свидетельница убийства, воплотившая в себе черты Сонечки Мармеладовой и Дуни Раскольниковой.

"Страх и любовь", 1988

Кадр из фильма "Страх и любовь"

В основу европейской мелодрамы, номинированной на "Пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля легла одна из самых знаменитых пьес Антона Чехова – "Три сестры".

Картина повествует о сестрах, которые совершенно не похожи друг на друга. Старшая преподает в университете, средняя замужем за местной телезвездой, а младшая находится во власти юношеского максимализма. Девушки уживаются друг с другом, но все рушится, когда появляется Массимо. Одна из сестер вступает в тайный роман с ним, а другая вскоре признается, что тоже влюблена в мужчину.

"Воскресение", 2001

Кадр из фильма "Воскресение"

Братья Паоло и Витторио Тавиани экранизировали последний роман Льва Толстого.

В конце XIX века князь Дмитрий Некливдов выступает присяжным на слушании дела Катюши Масловой, которую подозревают в убийстве купца с целью ограбления. В ходе разбирательства Дмитрий узнает в Кате свою давнюю возлюбленную и решает во что бы то ни стало спасти ее от смерти.

Картина удостоилась главной награды на Московском международном кинофестивале.

Экранизации, которые стали популярнее книг

"Онегин", 1998

Кадр из фильма "Онегин"

Если Толстого, Достоевского и Чехова за рубежом экранизируют весьма часто, то Пушкин, как правило, остается без внимания.

Однако режиссер Марта Файнс все же решила обратиться к "Онегину" и сделала это блестяще. Главные роли в картине исполнили двукратный номинант на "Оскар" Рэйф Файнс и Лив Тайлер.

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