4 лучших зарубежных экранизации русской классики

Зарубежные режиссеры нередко обращаются к произведениям российской классики, чтобы снять новую киноленту.

© Кадр из фильма "Онегин"

Для кого-то такой эксперимент оборачивается провалом, но есть и те режиссеры, которым удается прочувствовать русских авторов и мастерски экранизировать их знаменитые романы.

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Подробнее о лучших экранизациях, снятых за границей – в материале "Рамблера".

"Преступление и наказание", 1983

Кадр из фильма "Преступление и наказание"

Финский режиссер Аки Каурисмяки перенес действие легендарного произведения Федора Достоевского в современные реалии и не прогадал.

В центре сюжета – студент, который намерен отомстить виновнику аварии, в которой погибла его возлюбленная. Несмотря на то, что действие картины разворачивается в наше время, Каурисмяки удалось передать гнетущую атмосферу из романа Достоевского, а также хотя бы косвенно, но включить в повествование второстепенных персонажей произведения. Так, в фильме есть случайная свидетельница убийства, воплотившая в себе черты Сонечки Мармеладовой и Дуни Раскольниковой.

"Страх и любовь", 1988

Кадр из фильма "Страх и любовь"

В основу европейской мелодрамы, номинированной на "Пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля легла одна из самых знаменитых пьес Антона Чехова – "Три сестры".

Картина повествует о сестрах, которые совершенно не похожи друг на друга. Старшая преподает в университете, средняя замужем за местной телезвездой, а младшая находится во власти юношеского максимализма. Девушки уживаются друг с другом, но все рушится, когда появляется Массимо. Одна из сестер вступает в тайный роман с ним, а другая вскоре признается, что тоже влюблена в мужчину.

"Воскресение", 2001

Кадр из фильма "Воскресение"

Братья Паоло и Витторио Тавиани экранизировали последний роман Льва Толстого.

В конце XIX века князь Дмитрий Некливдов выступает присяжным на слушании дела Катюши Масловой, которую подозревают в убийстве купца с целью ограбления. В ходе разбирательства Дмитрий узнает в Кате свою давнюю возлюбленную и решает во что бы то ни стало спасти ее от смерти.

Картина удостоилась главной награды на Московском международном кинофестивале.

"Онегин", 1998

Кадр из фильма "Онегин"

Если Толстого, Достоевского и Чехова за рубежом экранизируют весьма часто, то Пушкин, как правило, остается без внимания.