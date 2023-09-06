Самая дорогая сцена: как для фильма перекрывали самую популярную улицу в мире

Съемки кино для многих из нас загадочный и по-настоящему волшебный процесс. Иногда мы смотрим фильм и даже не верим, что это не реальность, а иногда пытаемся проанализировать невероятную сцену и представить как ее снимали.

© Кадр из фильма "Ванильное небо"

Одна из таких сцен была в фильме "Ванильное небо" 2001 года. Режиссером фильма выступил Кэмерон Кроу, а главную роль исполнил один из самых ярких актеров мировой киноиндустрии Том Круз.

«Ванильное небо» — научно-фантастический психологический триллер с бюджетом в 68 миллионов долларов. На сегодняшний день кассовые сборы составили 203,4 миллиона долларов.

Самая дорогостоящая сцена в «Ванильном небе», которая также входит в число самых дорогих сцен кино в истории, — это сон главного героя о пустой Таймс-сквер. Дэвид Эймс, миллионер-плейбой, мечтает проехать на своем Феррари по Нью-Йорку, до «Перекрестка Мира», но, как ни странно, знаменитая площадь совершенно пуста. Оказывается, это сон, на который приходится 30 секунд экранного времени.