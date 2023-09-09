5 лучших фильмов с Адамом Сэндлером

Американский комедийный актер и продюсер Адам Сэндлер 9 сентября празднует свой день рождения. Сегодня голливудской звезде исполнилось 57 лет.

Свою актерскую карьеру Сэндлер начал еще 43 года назад с эпизода в популярном сериале "Шоу Косби". Его первым фильмом стала комедия "Всех за борт", в которой рассказывается о стендап-комике Шекки Московице. С юности Сэндлер и сам выступал в клубах со своими шутками, и только потом его пригласили сниматься в кино.

В честь дня рождения актера вспоминаем лучшие фильмы, в которых он сыграл, в материале "Рамблера".

"Счастливчик Гилмор" (1996)

Этот фильм можно смело назвать одной из наиболее культовых киноработ Адама Сэндлера. В нем актер сыграл роль Хэппи Гилмора, бывшего хоккеиста по прозвищу Счастливчик, который решает попробовать свои силы в гольфе. Фильм полон забавных сцен и хорошего юмора.

"Маменькин сыночек" (1998)

В этой комедии Сэндлер играет роль 31-летнего Бобби, который не может сделать ни шагу без совета матери. Герои разносит воду игрокам на футбольном поле и однажды ему предлагают присоединиться к команде. В фильме много смешных и незабываемых диалогов.

"Любовь, сбивающая с ног" (2002)

В этой драмеди Адам Сэндлер продемонстрировал свои актерские способности в нестандартной для него роли. Он сыграл роль Барри Эгана, человека с социальными проблемами, который вырос среди девочек в многодетной семье и с трудом может общаться с людьми. Однажды встречает свою любовь и обретает смысл жизни. Фильм получил высокие оценки от критиков.

"Опустевший город" (2007)

В этой драме Сэндлер сыграл роль Чарли Финемана, человека, потерявшего семью во время терактов 11 сентября. Фильм рассказывает о его попытках справиться с горем и найти поддержку у друга, сыгранного Доном Чидлом.

"50 первых поцелуев" (2004)