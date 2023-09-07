Как София Коппола уговаривала Билла Мюррея сняться в "Трудностях перевода"

"Преследование Билла стало делом моей жизни". Как София Коппола уговаривала Мюррея сняться в "Трудностях перевода"
Фильм "Трудности перевода" вышел в 2003 году — ровно 20 лет назад. Сейчас роль Боба Харриса, которую сыграл Билл Мюррей, считается одной из самых запоминающихся в его карьере.
Однако мало кто знает, какими усилиями режиссер София Коппола уговаривала актера согласиться на это сотрудничество. Подробнее рассказываем в материале "Рамблера".
Перед началом съемок фильма "Трудности перевода", в начале 2000 года, карьера Билла Мюррея уже была весьма успешной. Он стал знаменитостью благодаря комедийным ролям, например, в "Охотниках за приведениями".
София Коппола видела в Мюррее больше, чем просто комедийного актера. Она была уверена, что он способен на глубокую и эмоциональную роль в ее фильме. Она видела в нем идеального кандидата для образа Боба Харриса — усталого актера, приехавшего в Токио для съемок рекламы, и человека, который ощущает эмоциональное отчуждение.
Однако Мюррей не был сразу уверен в том, что ему стоит брать эту роль. Как признавался сам актер, его первая реакция была сомнительной. Он прочитал сценарий и был несколько скептически настроен к этой роли.
Тем не менее, София Коппола была настойчива. Она несколько раз общалась с Мюрреем и уговаривала его присоединиться к проекту. В течение восьми месяцев она забрасывала письмами и сообщениями по голосовой почте.
"Преследование Билла стало делом всей моей жизни", — говорила она в интервью.
Режиссер даже обратилась за помощью к Уэсу Андерсону, который на тот момент уже работал с актером: Билл Мюррей сыграл главную роль в его фильме "Академия Рашмор". Андерсон пригласил их на совместный ужин, и Копполе удалось уговорить актера.
На решение Мюррея также повлияло то, что часть съемок фильма должна была проходить в Токио. Это было возможностью для актера не только испытать себя в новом жанре, но и окунуться в атмосферу другой культуры.
В конечном итоге сотрудничество Софии Копполы и Билла Мюррея оказалось весьма успешным. "Трудности перевода" получили много положительных отзывов от критиков и были номинированы на несколько престижных кинематографических премий, в том числе "Оскар" в четырех номинациях: лучший фильм, лучшая режиссерская работа, лучший оригинальный сценарий и лучшая мужская роль.