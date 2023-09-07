Как София Коппола уговаривала Билла Мюррея сняться в "Трудностях перевода"

Фильм "Трудности перевода" вышел в 2003 году — ровно 20 лет назад. Сейчас роль Боба Харриса, которую сыграл Билл Мюррей, считается одной из самых запоминающихся в его карьере.

© Кадр из фильма "Трудности перевода"

Однако мало кто знает, какими усилиями режиссер София Коппола уговаривала актера согласиться на это сотрудничество. Подробнее рассказываем в материале "Рамблера".

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Перед началом съемок фильма "Трудности перевода", в начале 2000 года, карьера Билла Мюррея уже была весьма успешной. Он стал знаменитостью благодаря комедийным ролям, например, в "Охотниках за приведениями".

София Коппола видела в Мюррее больше, чем просто комедийного актера. Она была уверена, что он способен на глубокую и эмоциональную роль в ее фильме. Она видела в нем идеального кандидата для образа Боба Харриса — усталого актера, приехавшего в Токио для съемок рекламы, и человека, который ощущает эмоциональное отчуждение.

Однако Мюррей не был сразу уверен в том, что ему стоит брать эту роль. Как признавался сам актер, его первая реакция была сомнительной. Он прочитал сценарий и был несколько скептически настроен к этой роли.

Тем не менее, София Коппола была настойчива. Она несколько раз общалась с Мюрреем и уговаривала его присоединиться к проекту. В течение восьми месяцев она забрасывала письмами и сообщениями по голосовой почте.

"Преследование Билла стало делом всей моей жизни", — говорила она в интервью.

Режиссер даже обратилась за помощью к Уэсу Андерсону, который на тот момент уже работал с актером: Билл Мюррей сыграл главную роль в его фильме "Академия Рашмор". Андерсон пригласил их на совместный ужин, и Копполе удалось уговорить актера.

На решение Мюррея также повлияло то, что часть съемок фильма должна была проходить в Токио. Это было возможностью для актера не только испытать себя в новом жанре, но и окунуться в атмосферу другой культуры.