4 лучших фильма о любви времен Золотого Голливуда

Задолго до того, как кинематограф заполонили шаблонные ромкомы, еще во времена Золотого Голливуда появились искренние и небанальные фильмы о любви.

© Кадр из фильма "Сабрина"

Эти картины отличает особая эстетика, непревзойденная игра актеров и удивительные сюжеты.

Видео дня

Подробнее о том, какие романтические фильмы Золотого Голливуда точно заслуживают вашего внимания, читайте в материале "Рамблера".

"Сабрина", 1954

В центре сюжета дочь шофера в богатом поместье Сабрина (Одри Хепберн). Девушка влюблена в одного из сыновей миллионеров, на которых работает ее отец. Однако мужчине это увлечение не нравится, и он отправляет дочь в Париж в кулинарную школу. Столица Франции полностью меняет девушку и, вернувшись домой, она становится предметом обожания для всех окружающих. Дэвид, по которому еще недавно сходила с ума Сабрина, тоже влюбляется в нее, но ради бизнеса он должен жениться на другой. Тогда в игру вступает его старший брат.

"Джентльмены предпочитают блондинок", 1953

Культовая картина с Мэрилин Монро в главной роли повествует историю шоу-герлз Лорелей и Дороти, которые отправляются на гастроли в Париж. Отец возлюбленного одной из девушек нанимает частного детектива, чтобы доказать сыну, что его пассии нужны только дорогие подарки. Однако мужчина еще не подозревает, к чему приведет эта слежка.

Помимо прочего картина знаменита тем, что именно в этом фильме Мэрилин Монро впервые исполнила песню Diamonds Are a Girl's Best Friend.

"Филадельфийская история", 1940

Холодная красотка в разводе Трейси готовится выйти замуж за нового избранника – управляющего нефтяной компанией ее отца Джорджа. Однако ситуация накаляется, когда накануне торжества Трейси встречает бывшего супруга в сопровождении двух корреспондентов. Именно они намерены осветить в прессе яркую свадьбу главной героини. Но как она отнесется к этому?

"Унесенные ветром", 1939

Легендарная экранизация с Вивьен Ли в главной роли, удостоившаяся восьми премий "Оскар".