Какие реальные истории легли в основу фильма "Вокзал для двоих"

"Вокзал для двоих" — это одна из тех немногих кинолент, которые оставили глубокий след в истории отечественного кинематографа. Этот фильм, созданный Эльдаром Рязановым, до сих пор находится в числе любимых кинолент многих поколений. "Рамблер" расскажет о процессе создания неповторимой картины.

© Кадр из фильма "Вокзал для двоих"

В основу сюжета "Вокзала для двоих" легли реальные истории, произошедшие в жизни двух знаменитых личностей. Первая история связана с Микаэлом Таривердиевым, известным композитором. Однажды он решил доверить управление автомобилем своей девушке, и это решение привело к ДТП со смертельным исходом, в котором она сбила человека. Микаэл, несмотря на то что не он был за рулем, взял вину на себя и был осужден на два года тюрьмы.

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Другая история связана с Ярославом Смеляковым, поэтом и политзаключенным, который ожидал амнистии и был ненадолго отпущен из лагеря под расписку. В этот момент его друзья-сценаристы решили собраться и отпраздновать, но не рассчитали силы и проспали звонок будильника. Чтобы Ярослав успел явиться на утреннюю проверку в колонию, друзья несли его на себе.

Съемки фильма начались с того, что Людмила Гурченко и Олег Басилашвили познакомились всего за несколько часов до начала процесса. Сразу в первый же день предполагалась съемка сцены поцелуя главных героев, что вызвало негодование у Олега Басилашвили. Он отказался целовать незнакомую женщину перед камерой. Но Людмила Гурченко вмешалась и предложила изменить диалог так, чтобы сцену отложили. Это решение подарило актерам время на более тесное знакомство, и они стали настоящими друзьями после завершения съемок.

Еще одним интересным моментом была сцена, где герои бежали по заснеженной дороге. Оператор съемок следовал за актерами на санях, а чтобы развить большую скорость, пришлось впрячь в них всю съемочную группу, включая самого режиссера Эльдара Рязанова. Актеры на самом деле падали на снег, и Людмила Гурченко после этой сцены пришлось лечить колени.

Олег Басилашвили, чтобы подготовиться к роли, провел почти год в колонии для несовершеннолетних, где прошли съемки фильма. Заключенные начали к нему проявлять агрессию, пытаясь подшучивать или даже навредить. Однако Олег наладил с ними отношения, а когда фильм был выпущен, вся колония с интересом посмотрела его на экране.