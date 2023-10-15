Как режиссер уговорил Тихонова сыграть в "Доживем до понедельника"

Фраза "Счастье — это когда тебя понимают" из знаменитого фильма "Доживем до понедельника" до сих пор остается в сердцах многих. Несмотря на то, что эта картина была снята в далеком 1968 году, ее пересматривают уже более полувека. Как создавалась легендарная кинолента, расскажет "Рамблер".

© Кадр из фильма "Доживем до понедельника"

Сценарий к фильму был написан Георгием Полонским, студентом ВГИКа, в качестве его дипломной работы. Когда сценарий попал в руки режиссера Станислава Ростоцкого, тот вспыхнул идеей снять фильм о школе. Интересно, что сам Георгий Полонский сначала настойчиво противился тому, чтобы главную роль учителя истории сыграл Вячеслав Тихонов. По его мнению, актер был слишком молод и красив для роли учителя, испытавшего множество жизненных трудностей. Сценарист предлагал для этой роли Бориса Бабочкина или Зиновия Гердта.

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К тому же сам Тихонов изначально не хотел принимать участие в этом фильме, так как после роли князя Андрея в "Войне и мире" Сергея Бондарчука ему было сложно переключиться на роль обыкновенного советского учителя. Однако Ростоцкий упорно уговаривал актера и, наконец, сказал: "Если ты мне друг – будешь играть!" И Тихонов согласился.

Впоследствии Вячеслав осознал, почему режиссер так настойчиво хотел его видеть в этой роли. Его персонаж, Илья Семенович Мельников, находится в состоянии творческого кризиса, словно стоит перед перепутьем и не знает, куда идти дальше — точно так же, как и сам Тихонов в то время. Актер уже сыграл множество известных ролей, и искал свое место в киноиндустрии. Мудрый Ростоцкий заметил эту параллель и сделал роль учителя одной из наилучших в карьере Тихонова.