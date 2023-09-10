Стал известен обладатель главного приза Венецианского кинофестиваля
Жюри престижного Венецианского кинофестиваля, состоявшегося в 80-й раз, определило новых обладателей премий, о результатах сообщает РИА Новости.
Главный приз фестиваля, награду "Золотой лев", получила картина режиссера Йоргоса Лантимоса по названием "Бедные-несчастные".
Этому фантастическому фильму с самого начала пророчили победу, ведь он произвел большое впечатление на всех посетителей фестиваля.
Мелодрама Лантимоса рассказывает удивительную историю, в которой погибшую женщину возвращает к жизни ученый, пересадивший ей для этого мозг ее же еще не родившегося ребенка.
Главные роли в картине исполнили Эмма Стоун и Уиллем Дефо.
"Этот фильм рассказывает историю чудесного существа, и его бы не существовало без Эммы Стоун, еще одного чудесного существа. Этот фильм ее, без нее его бы не было", - признался режиссер, получив "Золотого льва".
"Серебряного льва" Венецианского кинофестиваля получила работа Маттео Гарроне "Капитан", а обладателем гран-при жюри фестиваля стала картина "Зла не существует" японского режиссёра Рюсуке Хамагути.
Ранее "Рамблер" рассказывал об открытии Венецианского кинофестиваля.