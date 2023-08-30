$95.71+0.24103.48+0.23

Венецианский кинофестиваль откроется в Италии

80-й Венецианский кинофестиваль откроется в Италии 30 августа и продлится до 9 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

Венецианский кинофестиваль откроется в Италии
© РИА Новости

В основной конкурсной программе фестиваля будут показаны 23 фильма: "Маэстро" Брэдли Купера, "Командир" Эдоардо Де Анджелиса, "Адажио" Стефано Соллима, "Феррари" Майкла Манна и другие.

Во вне конкурсной программе заявлена картина "Дворец" Романа Полански с участием российского актера Александра Петрова, а также "Срок времени" Лилианы Кавани с Ксением Раппопорт.

Кроме того, на 80-м Венецианском кинофестивале покажут фильм Андрея Тарковского "Андрей Рублев" 1996 года.

Кино недели: "Игра в прятки"

Жюри фестиваля возглавил американский режиссер Дэмьен Шазелл, известный по картинам "Ла-Ла Ленд", "Человек на Луне" и "Вавилон".

Ранее Фонд кино выступил против пиратских показов зарубежных фильмов.

Главное из мира кино
Больше новостей
Рамблер: главные новости