80-й Венецианский кинофестиваль откроется в Италии 30 августа и продлится до 9 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

В основной конкурсной программе фестиваля будут показаны 23 фильма: "Маэстро" Брэдли Купера, "Командир" Эдоардо Де Анджелиса, "Адажио" Стефано Соллима, "Феррари" Майкла Манна и другие.

Во вне конкурсной программе заявлена картина "Дворец" Романа Полански с участием российского актера Александра Петрова, а также "Срок времени" Лилианы Кавани с Ксением Раппопорт.