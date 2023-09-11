Не только "Сваты": что еще посмотреть с Федором Добронравовым

11 сентября отмечает 62-летие актер Федор Добронравов. Наибольшую известность артисту принес комедийный сериал "Сваты", в котором Добронравов исполнил одну из главных ролей.

Однако в фильмографии актера есть и другие выдающиеся работы, о которых знают немногие.

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Подробнее о самых ярких ролях Добронравова читайте в материале "Рамблера".

"От печали до радости", 2020

Кадр из фильма "От печали до радости"

Комедийная мелодрама повествует историю дружной семьи Трифоновых – рабочей династии, которая трудится на местном предприятии. Во главе семьи стоит добрый мужик Володя, которому не чужды чувство юмора и инициативность. Все в семье идет своим чередом, но лишь до тех пор, пока младший сын Пашка не влюбляется в женщину из соседнего цеха – мать троих детей, которая в разы старше него.

Что примечательно, в картине также снялись сыновья Федора Добронравова – Иван и Виктор.

"Огоньки", 2018

Кадр из фильма "Огоньки"

Как-то раз мальчик по имени Степа случайно забегает на чердак жилого дома, где знакомится с бездомным Иваном. Однако Иван не пугает ребенка – напротив, они становятся друзьями. Степа приносит своему новому приятелю еду, а Иван помогает ребенку с домашними заданиями. Однажды мальчик замечает в портмоне бездомного фотографию девочки, после чего история начинает приобретать неожиданный поворот.

"Жили-были", 2017

Действие комедийной драмы разворачивается в старинной деревне в русской глубинке. Здесь уже почти никто не живет, за исключением двух одиноких пенсионеров и недавно овдовевшей женщины. Один из героев решает, что он должен жениться на соседке, но внезапно его друг тоже желает побороться за сердце вдовы. Так дружба пенсионеров перерастает в ожесточенную борьбу. Кому же из них удастся завоевать сердце женщины?

"Братья по обмену", 2013

Валерий и Федор – братья-близнецы, которые совсем друг на друга не похожи. Первый является преуспевающим бизнесменом, который помимо прочего занимается благотворительностью и всегда безупречно выглядит. Второй, в свою очередь, не может похвастаться успешной жизнью: он разведен, злоупотребляет алкоголем и имеет срок за утопленный трактор.