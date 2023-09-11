Не только "Сваты": что еще посмотреть с Федором Добронравовым
11 сентября отмечает 62-летие актер Федор Добронравов. Наибольшую известность артисту принес комедийный сериал "Сваты", в котором Добронравов исполнил одну из главных ролей.
Однако в фильмографии актера есть и другие выдающиеся работы, о которых знают немногие.
Подробнее о самых ярких ролях Добронравова читайте в материале "Рамблера".
"От печали до радости", 2020
Комедийная мелодрама повествует историю дружной семьи Трифоновых – рабочей династии, которая трудится на местном предприятии. Во главе семьи стоит добрый мужик Володя, которому не чужды чувство юмора и инициативность. Все в семье идет своим чередом, но лишь до тех пор, пока младший сын Пашка не влюбляется в женщину из соседнего цеха – мать троих детей, которая в разы старше него.
Что примечательно, в картине также снялись сыновья Федора Добронравова – Иван и Виктор.
"Огоньки", 2018
Как-то раз мальчик по имени Степа случайно забегает на чердак жилого дома, где знакомится с бездомным Иваном. Однако Иван не пугает ребенка – напротив, они становятся друзьями. Степа приносит своему новому приятелю еду, а Иван помогает ребенку с домашними заданиями. Однажды мальчик замечает в портмоне бездомного фотографию девочки, после чего история начинает приобретать неожиданный поворот.
"Жили-были", 2017
Действие комедийной драмы разворачивается в старинной деревне в русской глубинке. Здесь уже почти никто не живет, за исключением двух одиноких пенсионеров и недавно овдовевшей женщины. Один из героев решает, что он должен жениться на соседке, но внезапно его друг тоже желает побороться за сердце вдовы. Так дружба пенсионеров перерастает в ожесточенную борьбу. Кому же из них удастся завоевать сердце женщины?
"Братья по обмену", 2013
Валерий и Федор – братья-близнецы, которые совсем друг на друга не похожи. Первый является преуспевающим бизнесменом, который помимо прочего занимается благотворительностью и всегда безупречно выглядит. Второй, в свою очередь, не может похвастаться успешной жизнью: он разведен, злоупотребляет алкоголем и имеет срок за утопленный трактор.
Братья встречаются спустя 30 лет после разлуки на похоронах отца. Вскоре герои выпивают, дерутся, а на следующий день меняются местами. Сельский неудачник отправляется в Москву, а его брат-бизнесмен остается в деревне.