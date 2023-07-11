Добронравов высказался о продолжении сериала «Сваты»

Актер Федор Добронравов высказал мнение о продолжении сериала «Сваты»
Федор Добронравов, исполнитель главной роли в популярном сериале "Сваты", опроверг информацию о возможности восьмого сезона и призвал фанатов не рассчитывать на новые серии. Однако он отметил, что если ему предложат сыграть Ивана Будько снова, он примет это предложение без колебаний.
Актер отметил, что зрители искренне желают продолжения сериала и создают разные версии о его возможном возвращении. Он также подчеркнул, что и самим актерам хотелось бы, чтобы история "Сватов" продолжилась, так как они до сих пор общаются с коллективом проекта.
Однако на данный момент актер подчеркнул, что нет официального предложения о продолжении сериала. Пока это просто слухи и мечты фанатов, и если судьба распорядится и предложение о возобновлении "Сватов" появится, то они обязательно об этом узнают.
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