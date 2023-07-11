Добронравов высказался о продолжении сериала «Сваты»

Федор Добронравов, исполнитель главной роли в популярном сериале "Сваты", опроверг информацию о возможности восьмого сезона и призвал фанатов не рассчитывать на новые серии. Однако он отметил, что если ему предложат сыграть Ивана Будько снова, он примет это предложение без колебаний.

© Кадр из сериала "Сваты"

Актер отметил, что зрители искренне желают продолжения сериала и создают разные версии о его возможном возвращении. Он также подчеркнул, что и самим актерам хотелось бы, чтобы история "Сватов" продолжилась, так как они до сих пор общаются с коллективом проекта.

Однако на данный момент актер подчеркнул, что нет официального предложения о продолжении сериала. Пока это просто слухи и мечты фанатов, и если судьба распорядится и предложение о возобновлении "Сватов" появится, то они обязательно об этом узнают.