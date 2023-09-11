4 небанальных фильма про отцов и детей

Тема отцов и детей популярна не только в литературе, но и в кинематографе.

© Кадр из фильма "Отец"

И неспроста: вопрос взаимоотношений родителей и их отпрысков волновал людей во все времена и продолжает волновать сегодня.

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Подробнее о лучших фильмах, где тема отцов и детей раскрывается небанально, читайте в материале "Рамблера".

"Место под соснами", 2012

Криминальная драма с Райаном Гослингом в главной роли повествует историю мотокаскадера Люка. Однажды по окончании выступления герой встречает свою бывшую девушку Ромину и узнает, что год назад она родила от него сына. Люк решает бросить работу каскадером, чтобы быть рядом с сыном, вот только Ромина не хочет этого, ведь в ее жизни уже есть другой мужчина. Однако Люк все же остается в городе, но новая работа не позволяет ему обеспечивать ребенка. Тогда он решается на отчаянный шаг.

"Леди Берд", 2017

Кристина МакФерсон учится в консервативной католической школе и мечтает лишь о том, чтобы вырваться из своего родного захолустья и уехать в Нью-Йорк. Героиня красит волосы в розовый цвет, просит называть ее Леди Берд и пытается противостоять своей матери, которая категорически против отъезда дочери в мегаполис.

"Мамочка", 2014

Канадская драма Ксавье Долана, удостоенная награды Каннского кинофестиваля – это история овдовевшей Дианы, которая в отчаянии отдает своего сына-бунтаря Стива в интернат. Спустя время Диана все же решает забрать чадо домой и начать новую жизнь, но вспышки гнева ребенка то и дело выводят мать из равновесия. Помочь героине пытается скромная соседка Кайла, благодаря которой в доме ненадолго воцаряется мир. Но смогут ли мать с сыном и дальше жить в идиллии?

"Отец", 2020

Кадр из фильма "Отец"