5 млн долларов ради одной разрушительной сцены: как это было

Фильм «Я — легенда» был снят Фрэнсисом Лоуренсом с внушительным бюджетом в 150 миллионов долларов, а кассовые сборы составили 585,3 миллиона долларов.

© Кадр из фильма

В фильме Уилл Смит играет роль доктора Роберта Невилла, которого разлучили с женой и ребенком на постапокалиптических улицах Нью-Йорка. После того, как его семье удалось сесть на спасательный вертолет, военные взорвали Бруклинский мост, в результате чего погибли его самые любимые родственники.

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Чтобы изобразить захватывающий момент обрушения Бруклинского моста и хаоса вокруг, съемочной группе пришлось потратить 5 миллионов долларов и очень много сил. "Рамблер" расскажет о съемках подробнее.

Кадр из фильма

Съемки на миллионы

Фильм снимался в течение нескольких месяцев в различных местах Манхэттена. Но была одна конкретная сцена, которую продюсеры сочли самой сложной из всей постановки. Действие фильма в основном происходит в 2012 году, но именно эпизоды воспоминаний, происходящие в 2009 году, были настолько интенсивными, что CBS News сообщила, что местных жителей пришлось предупредить, чтобы они не паниковали.

Эвакуация жителей острова Манхэттен у подножия Бруклинского моста потребовала гораздо больше, чем обычные съемки фильма, и обошлась в несколько миллионов долларов.

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По сюжету, когда модифицированный вирус, предназначенный для лечения рака, мутирует, он превращает весь Нью-Йорк в кровососущих вампироподобных существ. Всего один человек с иммунитетом, военный вирусолог Роберт Невилл (Смит), похоже, — это все, что осталось от города. Ужасающие первые моменты, когда вирус начинает мутировать, открываются нам в серии воспоминаний.

В первом воспоминании мы узнаем, что Нью-Йорк находится на карантине, и Невилл мчится через пробки, чтобы вывезти свою семью из города. Также мы встречаем щенка немецкой овчарки Сэма, который станет единственным доверенным лицом Невилла в апокалиптическом новом мире. Но это последующие воспоминания, когда они достигают Бруклинского моста, где ситуация обостряется.

Когда Невиллы приближаются к месту эвакуации, камера поднимается вверх, показывая Бруклинский мост таким, каким мы его никогда раньше не видели. Это пугающая сцена: толпы людей устремляются к Ист-Ривер в Нью-Йорке в надежде сбежать с острова до начала обязательного карантина. По данным The Hollywood Reporter, на сцене было задействовано 1000 статистов, 160 членов Национальной гвардии и продюсерская группа из 250 человек.

Шестидневное производство потребовало небольшого флота кораблей береговой охраны, нескольких бронемашин, двух вертолетов и сотрудничества 14 правительственных агентств. Они также сделали строительную баржу похожей на пристань. Вся стоимость сцены составила около 5 миллионов долларов, что составляет 3% от всего бюджета. Менеджер по производству Пол Крамер сказал:

«Физический масштаб сцены на Бруклинском мосту был самым устрашающим. Там было так много движущихся частей. Сложно было просто выяснить, от кого вам нужны разрешения и кто должен подписать документы, чтобы все получилось».

Производственная группа потратила несколько недель на освещение Бруклинского моста, чтобы он был полностью освещен. Это включало в себя подвешивание фонарей на подиумах, размещение огней с обоих берегов и фокусировку мощных электрических ламп.

А потом были проблемы с безопасностью. Меры предосторожности включали водолазов и восемь офицеров полиции Нью-Йорка, тесты на посадку вертолета, звуковые тесты, пожарные машины на берегу и заверения береговой охраны в том, что морские операции не прерывались.