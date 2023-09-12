Кино недели: долгожданный фильм с Умой Турман и Самюэлем Л. Джексоном

14 сентября на экраны выходит картина "Искусство по понятиям" с культовыми актерами в касте. "Рамблер" расскажет, что известно голливудской премьере.

© Кадр из фильма "Искусство по понятиям"

Режиссер Никол Паоне представляет на экране захватывающий триллер с потрясающим актерским составом и уникальной сюжетной линией. "Искусство по понятиям" — это мрачный комедийный триллер сценариста Джонатана Джейкобсона. В проекте приняли участие любимчики Квентина Тарантино Ума Турман и Сэмюэл Л. Джексон. Кроме того, в картине снимался актер и экс-супруг Софии Вергара Джо Манганьелло, дочь Умы Турман и Итона Хоука Майя Хоук и рестлер WWE Лив Морган.

Видео дня

В трейлере картины можно увидеть сюжет, раскрывающий ключевые детали истории и впервые рассказывающий о воссоединении Сэмюэля Л. Джексона и Умы Турман спустя 29 лет после того, как они вместе снялись в «Криминальном чтиве» . Трейлер вышел в начале августа 2023 года, более чем за месяц до даты выхода. Что еще интереснее, в трейлере впервые на экране вместе показаны Майя Хоук и ее мать Ума Турман.

По сюжету криминальный авторитет (Джексон) и владелец художественной галереи (Турман) заключают сделку по отмыванию денег, которая была успешной, пока все не пошло наперекосяк.

Актерский состав

Особенно интересно, что в картине можно увидеть различные воссоединения, например, между Умой Турман и Сэмюэлем Л. Джексоном. Ума Турман («Убить Билла ») играет владельца художественной галереи Патриса Капулло, а Сэмюэл Л. Джексон (« Криминальное чтиво ») играет босса киллера Гордона Дэвиса, который предлагает ей схему отмывания денег. Джо Манганьелло ( «Супер Майк» ) играет наемного убийцу Реджи Питта, а Деби Мейзер ( «Инсайдер ») играет Кимоно, арт-критика, который отчаянно хочет взять интервью у Питта. Кроме того, Майя Хоук («Очень странные дела»)) присоединится к своей матери в роли Грейс в их самой первой экранной совместной работе.