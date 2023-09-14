Что стало причиной ссоры Высоцкого и Конкина на съемках

На съемочной площадке фильма Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» встретились два известнейших всей стране актера: Владимир Высоцкий и Владимир Конкин. Несмотря на то, что по сюжету большую часть экранного времени их герои проводят бок о бок, сами артисты чуть было не прекратили общение, только начав работать вместе.

© Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»

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Как вспоминал Владимир Конкин, на съемочной площадке Владимир Высоцкий не жалел себя: придумывал какие-то нюансы, вносил свои штрихи в образ героя, играл буквально на пределе возможностей. При этом актер мог быть весьма груб с коллегами по цеху, всегда говорил, что думал, мог вспылить. Попадаться ему под горячую руку не хотел никто, но порой это случалось.

Произошло это и с Владимиром Конкиным. Причем поводом для гнева Высоцкого послужила весьма прозаичная причина.

Во время съемки одного из эпизодов Конкин забыл одну из своих реплик, запутался и произнес что-то не то. Высоцкого ошибка партнера вывела из себя и он, не стесняясь в выражениях, высказал все, что думает о профессионализме коллеги, пообещав даже, никогда больше не появляться с ним в кадре.

Режиссер остановил съемки, объявив перерыв, поскольку видел, что ни Высоцкий, ни Конкин продолжать работу в таком состоянии не смогут.

Когда перерыв уже близился к завершению, к Конкину сзади подошел Высоцкий и толкнул его кулаком в плечо. Таким образом он извинился перед партнером, поскольку на словах просить прощения не привык.