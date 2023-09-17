Что посмотреть с Адамом Драйвером

На Венецианском кинофестивале представили фильм "Феррари" с Адамом Драйвером в главной роли. Картина настолько впечатлила зрителей, что они семь с половиной минут стоя аплодировали ее создателям. Из-за оваций актер расчувствовался и не смог сдержать слез.

© Кадр из фильма "Патерсон"

В России фильм "Феррари" выйдет 21 декабря, а пока предлагаем посмотреть другие ленты с участием Адама Драйвера. Лучшие из них - в материале "Рамблера".

"Брачная история" (2019)

Кадр из фильма

В этой эмоционально насыщенной драме режиссера Ноя Баумбаха Адам Драйвер играет Чарли Барбера, театрального режиссера, переживающего болезненный развод со своей женой. Ее играет Скарлетт Йоханссон. Участие в этом проекте принесло Адаму Драйверу номинацию на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль.

"Черный клановец" (2018)

Кадр из фильма

Этот фильм режиссера Спайка Ли основан на реальной истории и показывает Адама Драйвера в роли детектива еврейского происхождения Флипа Циммермана, который проникает в Ку-клукс-клан в 1970-х годах, чтобы развалить организацию. Фильм завоевал Гран-при на Каннском кинофестивале.

"Патерсон" (2016)

Кадр из фильма

В этом созерцательном фильме режиссера Джима Джармуша Адам Драйвер играет Патерсона, водителя автобуса и начинающего поэта, живущего в Патерсоне, штат Нью-Джерси. Главный герой пишет стихи для своей жены Лоры, воспевая красоту повседневной жизни и творческого процесса. Он сочиняет в стол и не мечтает публиковаться, но одно маленькое событие меняет его планы.

"Отчет о пытках" (2019)

Кадр из фильма

После трагических событий 11 сентября 2001 года агенты ЦРУ идут на крайние меры, допрашивая тех, кто, предположительно, стоял за терактом. В этой политической драме Адам Драйвер играет Дэниела Джонса, сотрудника Сената, которому поручено расследовать применение пыток.

"Звездные войны: Последние джедаи" (2017)

Кадр из фильма