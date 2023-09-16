Что посмотреть с Марго Робби в главной роли
Марго Робби - одна из самых талантливых и универсальных актрис нашего времени. За два месяца фильм "Барби" с ее участием собрал в прокате уже почти 1,5 миллиарда долларов.
Что еще посмотреть с голливудской звездой в главной роли? Рассказываем в материале "Рамблера".
"Волк с Уолл-стрит" (2013)
Этот фильм режиссера Мартина Скорсезе сделал Марго Робби звездой. В картине она играет роль Наоми Лапальи, страстной и соблазнительной второй жены Джордана Белфорта, которого исполнил Леонардо ДиКаприо. Актерская работа Марго Робби в "Волке с Уолл-стрит" получила признание критиков и утвердила ее как восходящую звезду Голливуда.
"Тоня против всех" (2017)
Марго Робби сыграла главную роль в фильме про скандальную американскую фигуристку Тоню Хардинг, основанном на реальной истории. Чтобы сняться в картине, актриса училась стоять на коньках у профессиональных спортсменов. За роль ее выдвинули на премию "Оскар".
"Однажды в Голливуде" (2019)
Марго Робби исполнила роль актрисы Шэрон Тейт, супруги Романа Полански, в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", жизнь которой закончилась трагически. В ночь с 8 на 9 августа 1969 года ее беременную вместе с друзьями убили члены преступной коммуны Чарльза Мэнсона.
"Отряд самоубийц" (2016)
В фильме о супергероях "Отряд самоубийц" Марго Робби воплотила в жизнь культовую героиню комиксов, возлюбленную Джокера Харли Куинн. Чтобы сыграть королеву преступного Готэма, актрисе пришлось улучшить физическую форму, освоить элементы балета и акробатики. Фильм получил противоречивые отзывы, но актерскую игру Марго Робби оценили очень высоко.
"Фокус" (2015)
В этой романтической криминальной комедии Марго Робби снимается вместе с Уиллом Смитом. Актриса играет роль мошенницы Джесс Барретт. Изначально на нее рассматривались Эмма Стоун, Джессика Бил, Кристен Стюарт и другие именитые актрисы, но, в итоге, выбрали Марго Робби.