Что посмотреть с Марго Робби в главной роли

Марго Робби - одна из самых талантливых и универсальных актрис нашего времени. За два месяца фильм "Барби" с ее участием собрал в прокате уже почти 1,5 миллиарда долларов.

Что еще посмотреть с голливудской звездой в главной роли? Рассказываем в материале "Рамблера".

"Волк с Уолл-стрит" (2013)

Кадр из фильма

Этот фильм режиссера Мартина Скорсезе сделал Марго Робби звездой. В картине она играет роль Наоми Лапальи, страстной и соблазнительной второй жены Джордана Белфорта, которого исполнил Леонардо ДиКаприо. Актерская работа Марго Робби в "Волке с Уолл-стрит" получила признание критиков и утвердила ее как восходящую звезду Голливуда.

"Тоня против всех" (2017)

Кадр из фильма

Марго Робби сыграла главную роль в фильме про скандальную американскую фигуристку Тоню Хардинг, основанном на реальной истории. Чтобы сняться в картине, актриса училась стоять на коньках у профессиональных спортсменов. За роль ее выдвинули на премию "Оскар".

"Однажды в Голливуде" (2019)

Кадр из фильма

Марго Робби исполнила роль актрисы Шэрон Тейт, супруги Романа Полански, в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", жизнь которой закончилась трагически. В ночь с 8 на 9 августа 1969 года ее беременную вместе с друзьями убили члены преступной коммуны Чарльза Мэнсона.

"Отряд самоубийц" (2016)

Кадр из фильма

В фильме о супергероях "Отряд самоубийц" Марго Робби воплотила в жизнь культовую героиню комиксов, возлюбленную Джокера Харли Куинн. Чтобы сыграть королеву преступного Готэма, актрисе пришлось улучшить физическую форму, освоить элементы балета и акробатики. Фильм получил противоречивые отзывы, но актерскую игру Марго Робби оценили очень высоко.

"Фокус" (2015)

Кадр из фильма