5 лучших фильмов Вуди Аллена

28 сентября в российский прокат выйдет новый фильм Вуди Аллена "Великая ирония". Это 50-я по счету работа режиссера, которая может стать последней в его карьере.

По этому случаю вспоминаем лучшие фильмы в карьере Вуди Аллена в материале "Рамблера".

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"Энни Холл" (1977)

Этот фильм считают одним из лучших у Вуди Аллена. "Энни Холл" - романтическая комедия, которая исследует отношения между изворотливым Элви Сингером, которого играет сам Вуди Аллен, и очаровательной Энни Холл, которую играет Дайан Китон. Остроумный юмор режиссера принесли ему четыре премии "Оскар", в том числе за лучшую режиссуру и лучший оригинальный сценарий.

"Ханна и ее сестры" (1986)

Эта комедия-драма сплетает воедино жизни трех сестер. Вуди Аллен играет в фильме меланхоличного телепродюсера, бывшего мужа одной из сестер Ханны, Микки, который находится в поисках духовного смысла и с которым начинает встречаться другая сестра семейства Холли.

Интересный факт - идея написать сценарий картина возникла у режиссера после того, как он перечитал роман Льва Толстого "Анна Каренина".

"Манхэттен" (1979)

Здесь Вуди Аллен опять снимается в главной роли. Он играет Айзека Дэвиса, разведенного писателя и телевизионного сценариста, который заводит роман с любовницей друга. Фильм был позитивно оценен критиками и имел большой успех у зрителей, но самому Вуди Аллену он так не понравился, что он предложил студии снять для них любой фильм бесплатно при условии, что они положат "Манхэттен" на полку.

"Полночь в Париже" (2011)

В этой комедии актер Оуэн Уилсон играет разочарованного писателя, который каждую ночь в полночь переносится в Париж 1920-х годов. Путешествуя во времени, он знакомится с такими легендарными личностями, как Ф. Скотт Фицджеральд и Эрнест Хемингуэй, что приводит его к самопознанию и новому пониманию красоты жизни.

"Матч Пойнт" (2005)