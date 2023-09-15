Кино недели: "Следующий гол — победный" с Майклом Фассбендером

Фильм, который с 20 сентября появится на экранах — "Следующий гол — победный". "Рамблер" расскажет, почему стоит посмотреть комедийную спортдраму режиссера Тайки Вайтити.

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Спортивные драмы — верный способ доставить удовольствие массам. Мало что может быть более комфортным для просмотра, волнения и неожиданных поворотов событий, чем фильм или телешоу, посвященное спорту. Весь жанр построен на возможности для воодушевляющих речей, ярких монтажей, спортивных подвигов и невероятного триумфа.

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Режиссер картины «Тор: Рагнарек» Тайка Вайтити, известный своими популярными комедиями, в которых милые персонажи-неудачники переносят трудности с чувством юмора, создал картину "Следующий гол — победный"

Долгожданный фильм представляет собой спортивную историю о неудачниках, рассказанную с фирменным стилем Вайтити. В нем нет сюрпризов, но шутки в основном уместны, а персонажи очаровательны.

История повторяет по большей части правдивую историю футбольной команды Американского Самоа, заработавшей самое разгромное поражение в истории. В квалификации к чемпионату мира 2002 года они проиграли Австралии со счетом 31–0. Затем они предприняли попытку возвращения под руководством голландско-американского тренера Томаса Ронгена (которого играет Майкл Фассбендер).

В версии Вайтити все жители Американского Самоа надеются и молятся о том дне, когда их команда сможет победить или, по крайней мере, забить хоть один гол, чего они никогда не делали. (Это первое из многих изменений, которые Вайтити и соавтор сценария Иэн Моррис привносят в реальную историю команды.)

Болельщики привыкли к смеси надежды и отчаяния, связанной с поддержкой команды и наблюдением за тем, как она снова и снова проигрывает. Это самая интересная часть фильма. Сценарий затрагивает реалии чемпионата мира, запутанные и часто глупые правила ФИФА для каждого континента и историческое соперничество между нациями.

Для кого-то фильм может показаться спорным по смыслу, но он работает как комедия, по крайней мере, для тех, кто ценит стиль Вайтити. Тем более, что Вайтити сам выступает вездесущим рассказчиком на протяжении всего фильма.