Три легких фильма о дружбе людей и животных

Многие фильмы про животных выглядят очень трогательно и грустно. “Хатико”, “Белый Бим Черное ухо” подходят для определенного настроения. Но иногда хочется посмотреть фильмы с животными, которые развеселят после тяжелого рабочего дня.

© Кадр из фильма "Пингвины мистера Поппера"

“Рамблер” сделал подборку фильмов для любителей пушистых созданий.

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“Мы купили зоопарк”, 2011 год

“Мы купили зоопарк” — настоящий добрый фильм для всей семьи. Кинолента рассказывает о вдовце Бенджамине Ми, который остался один с двумя детьми.

Внезапно он решает изменить свою жизнь и вкладывает все сбережения в заброшенный зоопарк. Он начинает разбираться в тонкостях ухода за дикобразами, зебрами и львами. Ему помогают брат Данкан и молодая женщина Келли Фостер.

Сюжет фильма основан на реальных событиях. Главную роль, то есть самого Бенджамина, исполнил Мэтт Дэймон. Кэмерон Кроу, режиссер проекта, выбрал именно этого актера потому, что у него абсолютно отсутствует “искусственность” в игре.

“Пингвины мистера Поппера”, 2011 год

Фильм рассказывает о преуспевающем бизнесмене Томе Поппере. В наследство он получает необычный сюрприз: шестерых пингвинов.

Герой начинает вживаться в роль заботливого хозяина птиц, забрасывает работу и обустраивает свои апартаменты под новых жильцов. Поппер практически превращает дом в холодильник, чтобы пингвинам было комфортно существовать.

Интересно, что фильм был основан на одноименном романе Ричарда и Флоренс Этуотеров. Настоящие пингвины использовались для съемок только некоторых сцен, а в других они были созданы с помощью компьютерной графики.

“Мой домашний динозавр”, 2007 год

По сюжету фильма главный герой Энгус находит на берегу шотландского озера крупное яйцо. Когда оно раскрывается, оттуда появляется непонятно существо, похожее на плезиозавра. Он очень быстро начинает расти, и его аппетит вскоре становится неуемным. Энгус старается спрятать динозавра от чужих глаз.