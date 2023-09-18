4 фильма с высоким рейтингом, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни

У большинства людей есть свои любимые жанры, актеры и эпохи в кино. Однако порой следует отходить от своих предпочтений и расширять кругозор – сделать этом можно, посмотрев нетипичный для себя фильм.

© Кадр из фильма "Неограненные алмазы"

Если вы хотите посмотреть что-то новое и при этом не разочароваться, присмотритесь к картинам с высоким рейтингом.

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Подробнее о тех фильмах, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни, читайте в материале "Рамблера".

"Неограненные алмазы", 2019

Кадр из фильма "Неограненные алмазы"

Криминальная драма с Адамом Сэндлером в главной роли повествует историю владельца ювелирного магазина Говарда. Несмотря на свой бизнес, герой погряз в долгах, потому что регулярно делает ставки на баскетбольные матчи и проигрывает.

Однажды в лавку к Говарду заглядывает популярный баскетболист и просит одолжить ему неограненные черные опалы. Взамен спортсмен оставляет в залог чемпионское кольцо. Но не в силах бороться со своей зависимостью Говард тут же сдает кольцо в ломбард, а на вырученные деньги делает новую ставку.

"Манчестер у моря", 2016

Драма Кеннета Лонергана, удостоившаяся двух "Оскаров" – это история о нелюдимом замкнутом слесаре, который работает в многоквартирном доме. В прошлом Ли был счастливым семьянином, но теперь он одинок и вынужден коротать дни за работой, которая приносит мало удовольствия.

Внезапно герой узнает, что его брат умер, и теперь он должен стать опекуном своего 16-летнего племянника.

"Американская история X", 1998

Лидер банды скинхедов Дерек Виньярд стоит во главе своего района. Виньярд жестоко расправляется со всеми, кто имеет не белый цвет кожи. Младший брат героя восхищается Дереком и мечтает однажды стать таким же, как он.

Но после того, как Дерек жестоко убивает двух темнокожих парней, дороги братьев расходятся. Дереку приходится учиться существовать в пределах тюрьмы и жить по ее законам, пока брат на свободе продолжает его дело.

"Старикам тут не место", 2007

Как-то раз обычный работяга натыкается в пустыне на гору трупов, грузовик, набитый наркотиками и два миллиона долларов наличными. Герой решает взять деньги себе, еще не подозревая о том, куда его приведет эта идея.