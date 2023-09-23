4 женских типажа, которые постоянно используются в кино

22 марта 1895 года братья Люмьер анонсировали свой первый фильм “Выход рабочих с фабрики”. С того момента прошло более 125 лет, и кинематограф сильно изменился: появилась компьютерная графика, для фильмов стали создаваться специальные саундтреки.

© Кадр из фильма "Скотт Пилигрим против всех"

Но один элемент всегда остается неизменным: это типажи героев. Режиссеры раз за разом используют одних и тех же типичных персонажей, у которых схожая роль в сюжете.

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“Рамблер” разобрался, какие четыре женских типажа постоянно используются в кино.

Крутая девчонка

У этой девушки всегда есть стереотипные мужские увлечения: она любит смотреть футбол и чинить автомобили. Такие героини всегда отличаются модельной внешностью и задорным характером.

Кадр из фильма "Трансформеры 2: Месть падшего"

Они едят вредную еду, пьют газировку, но это никак не отражается на ее фигуре. Крутая девчонка никогда не выходит из себя и не закатывает истерик. В фильмах таких героинь сыграли Меган Фокс (“Трансформеры”) и Кэмерон Диас (“Все без ума от Мэри”).

Соседка

Девушка-соседка всегда ставится в противоположность роковой красотке и соблазнительнице. Она скромная, милая и невинная, живет рядом с главным персонажем.

Кадр из сериала "Ривердейл"

Такие девушки никогда не делают первый шаг и смиренно ждут, пока герой сам осознает свои чувства и позовет их замуж. Классический пример — это Мэри Джейн из “Человека-паука” или Бетти Купер из “Ривердейла”.

Девушка-мечта

Это необычная девушка, которая слушает старую музыку и ведет себя непредсказуемо. Зрители ничего не знают о ее прошлом, и вообще хоть что-то про ее сюжетную линию. Основная функция такой героини — дополнять главного персонажа.

Она должна встретить грустного героя, вернуть ему вкус к жизни и помочь найти себя. Классические примеры таких героинь — Рамона из фильма "Скотт Пилигрим против всех" и Клэр из "Элизабеттауна".

Снежная королева

Такие героини не показывают своих эмоций, не боятся одиночества и используют свою холодность, чтобы защититься от людей. Эти персонажи часто добиваются своих целей любыми способами и не переживают из-за мнения общества.

Кадр из фильма "Круэлла"