Кинозлодеи, которые вошли в историю кино

Часто в кино зрители видят один и тот же сценарный подход: предыстория главного героя, появление любовного интереса и борьба с антагонистом, желающим захватить весь мирю.

© Кадр из фильма "Пролетая над гнездом кукушки"

За сто лет кинематограф создал много образов, которые цепляют и заставляют ассоциировать себя с ними. Но злодейские персонажи всегда выглядят чуть более харизматичными, чем протагонисты. У них есть мотив и цель, которая помогает им двигаться вперед.

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“Рамблер” сделал подборку кинозлодеев.

Милдред Рэтчед

Главная антагонистка романа “Пролетая над гнездом кукушки” и одноименной экранизации — Милдред Рэтчед, легко встает в один ряд с Ганнибалом Лектером и Майком Майерсом.

Эта властная женщина держит в страхе всю психбольницу и управляет пациентами в своих интересах. По сути сестра Рэтчед это еще один главный герой и кинокартины и романа. Создатели киноленты уделяют ей внимания столько же, сколько и главному герою — Макмерфи.

Лорд Волан-де-Морт

Еще один кинозлодей, возникший сначала в литературе, а позже оказавшийся на экране. У Волан-де-Морта есть продуманная предыстория, рассказывающая о мотивах его борьбы.

Этот герой одним своим шепотом наводит страх на всех присутствующих, хладнокровно убивает тех, кто не следует его указаниям. У лорда Волан-де-Морта даже были приспешники — “Пожиратели смерти”, которые помогали ему добиваться своих целей.

Локи

По сути, Локи — это не кинозлодей, а трикстер. Это персонаж, который не подчиняется общественным нормам и указаниям. Локи — бог хитрости и обмана, который впервые появляется в скандинавской мифологии.

Кадр из сериала "Локи"

Этот герой умен, хитер, и довольно часто противопоставляется главным персонажам, поэтому и склоняется больше к антагонистам.

Джокер

Этого персонажа воплощали на экране самые разные актеры: Хит Леджер, Джаред Лето, Хоакин Феникс. Но итог остается один: Джокер всегда изображается жестоким психопатом, желающим помешать Бэтмену.

Кадр из фильма "Бэтмен: Темный рыцарь"