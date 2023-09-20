Кино недели: новый фильм лучшего итальянского режиссера

Фильм знаменитого итальянского режиссера Паоло Дженовезе «Первый день моей жизни» с Тони Сервилло в главной роли, появится на больших экранах 21 сентября.

© Кадр из фильма "Первый день моей жизни"

"Рамблер" разбирался, что уже известно о картине выдающегося творца.

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«Первый день моей жизни» — экранизация одноименного романа Дженовезе. о группе людей, которые встречают незнакомца, которого играет Сервилло, в худший момент своей жизни. Ему удается восстановить их страсть к жизни, показывая им, каким был бы мир, если бы в нем не было каждого из них.

История в центре которой снова находится загадочный человек, каким-то образом направляющий судьбы других людей напоминает другой фильм Дженовезе, ставший популярным во всем мире, "Место встречи" 2017. Критики считают, что новая картина еще раз доказывает, насколько хорош итальянский режиссер в создании глубоких сюжетов, стимулирующих размышления и помогающих изменить взгляд на вещи.

Сюжет

Изменение перспективы, взгляда на жизнь — центральная тема картины, которая вращается вокруг четырех персонажей разного возраста и бэкграунда, объединенных желанием покончить со всем этим и уйти из жизни. Арианна (Маргарита Буй) — женщина-полицейский, живущая с невыносимым горем; Наполеоне (Валерио Мастандреа) — профессиональный мотиватор, который больше не может мотивировать себя; Эмилия (Сара Серрайокко ) — гимнастка, оказавшаяся в инвалидной коляске; Даниэле (12-летняя Габриэле Кристини) — влиятельный ребенок с избыточным весом, над которым издеваются.

Тони Сервилло, как загадочный безымянный персонаж, загружает их всех в свою старую машину в ту ночь, когда под проливным дождем они решают покончить с собой. Мужчина дает им неделю, чтобы дать себе второй шанс, снова полюбить жизнь и спастись – своего рода неопределенность, в которой четыре главных героя могут наблюдать, каким был бы мир без них, и, прежде всего, чтобы заглянуть в их будущее, если они решат вернуться к жизни.

День за днем эти четверо отчаявшихся людей поочередно сталкиваются со своими травмами. Изначально не доверяя друг другу, четверо потенциальных самоубийц начинают сочувствовать и устанавливать новые связи друг с другом, но, как и ожидалось, не все из них смогут изменить свои решения и вновь выйти из своей тьмы.

Отзывы

В Европе многие уже посмотрели картину Дженовезе. Вот что пишут киноманы: