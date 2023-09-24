Что было в одном из самых жутких советских мультфильмов
Всем известно, что советский кинематограф подарил миру множество невероятных картин, ставших классикой. А что на счет советской анимации?
Оказывается, многие мультфильмы времен СССР удивляли даже взрослых, своими странными темами, оригинальным визуалом и режиссурой. Причем среди выходящих на экраны мультфильмов были те, которые пугали абсолютно всех и для зрителей становились по-настоящему плохим воспоминанием.
Один из таких мультфильмов — "Наваждение" 1989 года. Это пластилиновый мультфильм, созданный Ольгой Розовской и Валерией Пугашкина на основе украинской народной сказки «Жила-была одна баба» или «Язиката Хвеська». Однако оригинальная сказка, превращенная в пластилиновую историю, стала жутким мультфильмом, который повлиял на психику многих советских детей.
По сюжету, мужчина, у которого была очень болтливая жена, однажды нашел клад. Он боялся, что жена разболтает всем о его находке, поэтому он придумал план, как хитро выставить жену сумасшедшей, чтобы пан (эконом) не поверил словам жены.
Эксперты говорят, что в целом мультфильм имеет яркие черты тез лет — перестроечные мультфильмы часто были пугающие, наполненные жуткими метафорами.
Все это сопровождается тревожной сменой славянской музыки на угрюмую барабанную. Особенно пугающими были герои со слепленными из пластилина звериными лицами. К тому же весь мультфильм был выстроена в серых "депрессивных" цветах — в результате вся картинка оказывалась невероятно пугающей для детей и даже для взрослых.
Отзывы зрителей
Многие россияне, посмотревшие "Наваждение" еще в детстве, до сих пор помнят, какие эмоции испытали из-за этого мультфильма:
"Здесь целое комбо из ужасных факторов:
1. Голос рассказчицы. Не думал, что можно так нагло и непосредственно рассказывать "Сказку для детей".
2. Пластилин. Какие же жуткие создания выходят из пластилина! Нет, нельзя сделать добрый мультик из пластилина, лишь единицы способны.
3. Сама история. Я вам так скажу, став взрослее, я уже понял, в чем суть истории. Она очень проста и забавна. И даже интересна. Но подача. Депрессивные люди, депрессивная деревня. Психоделичные зайцы и щуки. Депрессия чувствуется повсюду. И на ребенка этот "мультфильм" оказывает сильно влияние. Смотрел я его много раз и родители были не в курсе.
4. Жуткая музыка.
5. Эта ужасная концовка. Много писать не буду. Только небольшое обращение режиссерам фильмов ужасов - учитесь. Это шедевр. Такого страха от подачи/персонажа в концовке я никогда не ощущал".