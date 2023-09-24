Что было в одном из самых жутких советских мультфильмов

"Здесь целое комбо из ужасных факторов:



1. Голос рассказчицы. Не думал, что можно так нагло и непосредственно рассказывать "Сказку для детей".



2. Пластилин. Какие же жуткие создания выходят из пластилина! Нет, нельзя сделать добрый мультик из пластилина, лишь единицы способны.



3. Сама история. Я вам так скажу, став взрослее, я уже понял, в чем суть истории. Она очень проста и забавна. И даже интересна. Но подача. Депрессивные люди, депрессивная деревня. Психоделичные зайцы и щуки. Депрессия чувствуется повсюду. И на ребенка этот "мультфильм" оказывает сильно влияние. Смотрел я его много раз и родители были не в курсе.



4. Жуткая музыка.



5. Эта ужасная концовка. Много писать не буду. Только небольшое обращение режиссерам фильмов ужасов - учитесь. Это шедевр. Такого страха от подачи/персонажа в концовке я никогда не ощущал".