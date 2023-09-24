Кадр дня: какая сцена в фильме "Бурлеск" обошлась в $400 000

В 2010 году в прокат вышел мюзикл под названием "Бурлеск" с популярной певицей Кристиной Агилерой и культовой актрисой Шер в главных ролях.

© Кадр из фильма "Бурлеск"

Бюджет кинокартины составил $55 000 000. Примечательно, что $400 000 из них были потрачены на съемки одной сцены. Подробности – в материале "Рамблера".

По сюжету амбициозная и талантливая Али Роуз из небольшого городка приезжает в бурлящий Лос-Анджелес для воплощения мечты в реальность: она хочет стать певицей, и у нее есть все шансы на это. Однако на практике все оказывается намного сложнее, чем она думала, и в результате Али вынуждена устроиться на работу в ночной клуб "Бурлеск", которым управляет женщина по имени Тесс. Поначалу девушка занимает должность официантки, но в скором времени сама выходит на сцену.

Чем больше времени Али проводит на новом рабочем месте, тем больше оно приходится ей по душе. Кроме того, она наслаждается возможностью петь и танцевать, примеряя на себя разные амплуа на фоне впечатляющих декораций. Кстати, о них.

Кадр из фильма "Бурлеск"

Весь фильм пропитан танцами привлекательных и талантливых девушек, роскошными нарядами и впечатляющими интерьерами. Неудивительно, что создатели решили превратить заключительную сцену в настоящий перфоманс, который не оставил бы зрителю шанса уйти с сеанса без положительных ярких эмоций.

Кадр из фильма "Бурлеск"