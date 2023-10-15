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Лучшие советские экранизации зарубежной классики

Иногда хочется перечитать любимые книги, но времени на это не хватает. Но насладиться любимыми сюжетами можно, посмотрев экранизации. В советских фильмах очень точно отражаются все детали, описанные в книгах, а герои соответствуют каноничным.

Лучшие советские экранизации зарубежной классики
© Кадр из фильма "Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Сокровища Агры"

Подборка лучших советских экранизаций зарубежной классики — в материале "Рамблера".

“Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона”

Даже сейчас, после выхода сериала “Шерлок” с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли, советская экранизация остается одной из лучших в мире. Актерскую игру Василия Ливанова, исполнившего легендарного сыщика, оценила сама Елизавета II, подарившая ему орден Британской империи.

Исполнителя главной роли режиссер Игорь Масленников выбирал долго: он ориентировался на иллюстрации Сидни Пэджет, друга Артура Конан Дойля. По мнению Масленникова сходство Ливанова с рисунками было поразительным. Славянская внешность Виталия Соломина, исполнившего доктора Ватсона, могла помешать ему сыграть роль, но режиссер настоял на его кандидатуре.

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“Гамлет”

В экранизации знаменитой пьесы Уильяма Шекспира главную роль исполнил Иннокентий Смоктуновский. Ради этого он отказался от съемок у Тарковского в “Андрее Рублеве” и в фильме “Война и мир” Бондарчука.

Кадр из фильма "Гамлет"

Талант Смоктуновского оценил Лоуренс Оливье. А Анастасия Вертинская в роли Офелии получила восторженные отзывы зрителей. Музыку для фильма написал Шостакович, что идеально дополнило атмосферу фильма.

“Десять негритят”

Кадр из фильма "Десять негритят"

Автор романа “Десять негритят” Агата Кристи считала его своим лучшим произведением, и не зря. Советская экранизация получилась очень точной, передала характеры каждого героя. Блестящий актерский состав во главе с Владимиром Зельдиным, сыгравшим судью, справился со своей задачей. Режиссер Станислав Говорухин в этой кинокартине мастерски создал атмосферу безысходности и нарастающего напряжения.

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