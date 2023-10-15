Лучшие советские экранизации зарубежной классики
Иногда хочется перечитать любимые книги, но времени на это не хватает. Но насладиться любимыми сюжетами можно, посмотрев экранизации. В советских фильмах очень точно отражаются все детали, описанные в книгах, а герои соответствуют каноничным.
Подборка лучших советских экранизаций зарубежной классики — в материале "Рамблера".
“Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона”
Даже сейчас, после выхода сериала “Шерлок” с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли, советская экранизация остается одной из лучших в мире. Актерскую игру Василия Ливанова, исполнившего легендарного сыщика, оценила сама Елизавета II, подарившая ему орден Британской империи.
Исполнителя главной роли режиссер Игорь Масленников выбирал долго: он ориентировался на иллюстрации Сидни Пэджет, друга Артура Конан Дойля. По мнению Масленникова сходство Ливанова с рисунками было поразительным. Славянская внешность Виталия Соломина, исполнившего доктора Ватсона, могла помешать ему сыграть роль, но режиссер настоял на его кандидатуре.
“Гамлет”
В экранизации знаменитой пьесы Уильяма Шекспира главную роль исполнил Иннокентий Смоктуновский. Ради этого он отказался от съемок у Тарковского в “Андрее Рублеве” и в фильме “Война и мир” Бондарчука.
Талант Смоктуновского оценил Лоуренс Оливье. А Анастасия Вертинская в роли Офелии получила восторженные отзывы зрителей. Музыку для фильма написал Шостакович, что идеально дополнило атмосферу фильма.
“Десять негритят”
Автор романа “Десять негритят” Агата Кристи считала его своим лучшим произведением, и не зря. Советская экранизация получилась очень точной, передала характеры каждого героя. Блестящий актерский состав во главе с Владимиром Зельдиным, сыгравшим судью, справился со своей задачей. Режиссер Станислав Говорухин в этой кинокартине мастерски создал атмосферу безысходности и нарастающего напряжения.