Лучшие советские экранизации зарубежной классики

Иногда хочется перечитать любимые книги, но времени на это не хватает. Но насладиться любимыми сюжетами можно, посмотрев экранизации. В советских фильмах очень точно отражаются все детали, описанные в книгах, а герои соответствуют каноничным.

© Кадр из фильма "Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Сокровища Агры"

Подборка лучших советских экранизаций зарубежной классики — в материале "Рамблера".

“Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона”

Даже сейчас, после выхода сериала “Шерлок” с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли, советская экранизация остается одной из лучших в мире. Актерскую игру Василия Ливанова, исполнившего легендарного сыщика, оценила сама Елизавета II, подарившая ему орден Британской империи.

Исполнителя главной роли режиссер Игорь Масленников выбирал долго: он ориентировался на иллюстрации Сидни Пэджет, друга Артура Конан Дойля. По мнению Масленникова сходство Ливанова с рисунками было поразительным. Славянская внешность Виталия Соломина, исполнившего доктора Ватсона, могла помешать ему сыграть роль, но режиссер настоял на его кандидатуре.

“Гамлет”

В экранизации знаменитой пьесы Уильяма Шекспира главную роль исполнил Иннокентий Смоктуновский. Ради этого он отказался от съемок у Тарковского в “Андрее Рублеве” и в фильме “Война и мир” Бондарчука.

Талант Смоктуновского оценил Лоуренс Оливье. А Анастасия Вертинская в роли Офелии получила восторженные отзывы зрителей. Музыку для фильма написал Шостакович, что идеально дополнило атмосферу фильма.

“Десять негритят”

Кадр из фильма "Десять негритят"