Лучшие фильмы белорусской красавицы Саши Бортич

Российская актриса белорусского происхождения Александра Бортич 24 сентября празднует 29-летие. В таком молодом возрасте девушка уже добилась признания зрителя и покорила российский кинематограф.

© Кадр из фильма "Холоп"

"Рамблер" расскажет о самых интересных работах белорусской красавицы.

Видео дня

Про Любовь

В картине Анны Меликян актриса сыграла яркую, раскованную девушку, влюбившуюся в уличного художника и планирует с ним будущее. Сам парень при этом увлечен абсолютно другими идеями и после первой ссоры обращает внимание на другую девушку...

Картина о том, как люди понимают любовь, как ведут себя в отношениях и что чуствуют, объединила целый ряд знаменитых российских актеров, среди которых были: Рената Литвинова, Мария Шалаева, Юлия Снегирь, Василий Ракша, Владимир Машков, Михаил Ефремов.

Холоп

Кадр из фильма "Холоп"

В популярной картине "Холоп" режиссера Клима Шипенко Бортич сыграла деревенскую красавицу, растопившую сердце избалованного городского парня Гриши, которого сыграл Милош Бикович.

Фильм зрители встретили с восторгом и, как результат, в прокате картина собрала рекордную сумму - более трех миллиардов рублей. С помощью этой роли Александра закрепилась в российском кино как актриса, проекты с участием которой становятся успешными.

Я худею

Unsplash.com

В кинохите Алексея Нужного зрителя учат принимать себя такими, какие они есть. Бортич сыграла девушку, которая не подходит под принятые стандарты красоты, а вот ее парень Женя обаятельный спортсмен. Все вокруг твердят, что она слишком плоха или проста для такого парня. Отчаянная девушка, послушав общество, решила вернуть возлюбленного и усиленно похудеть. Вот только вместе со внешними изменениями девушка изменилась и внутри.