Кино недели: невероятный фильм о мире в эпоху искусственного интеллекта
27 сентября состоится премьера картины «Создатель» Гарета Эдвардса, которой пророчат войти в пантеон великих научно-фантастических фильмов.
"Рамблер" расскажет о картине подробнее.
В преддверии официальных рецензий на фильм, ориентированный на искусственный интеллект, студия 20th Century разрешила избранным критикам высказать свое мнение в Твиттере, и, похоже, все пришли к выводу, что этот "Создатель" может стать фильмом года для поклонников научной фантастики.
В 2010 году режиссер Гарет Эдвардс заявил о себе как о будущем герое научной фантастики с великолепным малобюджетным фильмом «Монстры». С тех пор он стал чем-то вроде наемного режиссера для таких высокобюджетных проектов, как «Годзилла» в 2014 году и «Изгой» в 2016 году.
Действие «Создателя» разворачивается на фоне будущей войны между людьми и силами искусственного интеллекта, и в центре внимания Джошуа ( Джон Дэвид Вашингтон ), который описывается как «закоренелый бывший агент спецназа, скорбящий об исчезновении своей жены… Он был завербован, чтобы выследить и убить неуловимого Создателя продвинутого искусственного интеллекта , который разработал загадочное оружие, способное положить конец войне… и самому человечеству.
Вот несколько мнений критиков:
"Это смелое, веселое научно-фантастическое развлечение. У него захватывающий сюжет, великолепная графика, резонансные темы и эпическое действие. Моя главная проблема в том, что это не заставило меня плакать".
"Я очень впечатлен тем, что Гарет Эдвардс сделал в "Создателе". Он снял оригинальный научно-фантастический фильм в то время, когда создание оригинальных фильмов такого масштаба практически невозможно, а фильм демонстрирует очень много уровней".
"Визуально "Создатель" феноменален. Этот фильм представляет один потрясающий кадр за другим".
"Создатель" — шедевр и один из лучших фильмов года. Он затрагивает много важных вопросов и сам ИИ, о котором уже год говорит весь мир. Гарет Эдвардс мастерски умеет удерживать аудиторию на каждом этапе пути".
Будем надеяться, что фильм Эдвардса действительно станет картиной, определяющей дух времени.