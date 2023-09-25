Кино недели: невероятный фильм о мире в эпоху искусственного интеллекта

"Это смелое, веселое научно-фантастическое развлечение. У него захватывающий сюжет, великолепная графика, резонансные темы и эпическое действие. Моя главная проблема в том, что это не заставило меня плакать".



"Я очень впечатлен тем, что Гарет Эдвардс сделал в "Создателе". Он снял оригинальный научно-фантастический фильм в то время, когда создание оригинальных фильмов такого масштаба практически невозможно, а фильм демонстрирует очень много уровней".



"Визуально "Создатель" феноменален. Этот фильм представляет один потрясающий кадр за другим".



"Создатель" — шедевр и один из лучших фильмов года. Он затрагивает много важных вопросов и сам ИИ, о котором уже год говорит весь мир. Гарет Эдвардс мастерски умеет удерживать аудиторию на каждом этапе пути".